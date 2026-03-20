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聯電榮獲英特爾2026年EPIC卓越供應商獎
聯電今（20）日宣布榮獲英特爾2026年EPIC卓越供應商獎（Intel EPIC Supplier Award），成為今年獲此殊榮的41家供應商之一。
聯電表示，此次獎項肯定聯電優異的品質管理，並表彰在「卓越表現、夥伴合作、包容精神及持續改善（Excellence, Partnership, Inclusion and Continuous improvement）」等方面的傑出作為，展現其在英特爾全球價值鏈中最高水準的營運與合作表現。
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