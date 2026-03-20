導入 AI 語音導覽與情境化設計 宏正台北 CIC 展示中心升級

全球資訊（IT）暨專業影音(Professional AV) 設備連接管理與智慧製造方案廠商­宏正（6277）自動科技旗下台灣子公司宏電科技，宣布其台北 CIC 展示中心完成全面升級，以「控制（Control）、溝通（Communication）、協作（Collaboration）」三大核心為主軸，首度導入AI自動語音導覽系統，透過沉浸式體驗與五大情境區域，重新定義展示場域的互動方式，具體呈現 AI 時代下控制室、大型顯示與協作應用的整合價值，協助企業加速 IT（資訊技術）與 OT（營運技術）的數位轉型落地。

宏正指出，在需要呈現複雜資訊的大型顯示應用中，訊號的控制、傳遞與轉換高度仰賴設備的穩定性與可靠度。ATEN 影音系統以安全且穩定地傳遞高品質訊號為核心訴求，廣泛應用於大型展示中心、演講廳、體育場顯示系統與導播控制室等場域。

宏正表示，展示中心中央控制區模擬多元應用場景，包括導播控制室、救災中心、工廠控制室及跨廠區遠端監控等。透過大屏顯示，可同步呈現來自多站台的攝影機影像、緊急事件通知等關鍵資訊，並支援跑馬燈、標誌、時鐘、畫面分割、訊源堆疊與裁切、備忘錄等多種功能，協助用戶快速掌握整體狀況。

在操作端，無論位於中控中心或工作站，宏正表示，使用者皆可透過 KVM over IP 矩陣式系統進行集中管理。該系統具備彈性網路延伸能力，可安全地進行遠端存取與監控，並透過直覺式無邊快切及推拉共享功能，讓多位操作人員能高效協同作業。目前 ATEN 中控室方案已成功導入高科技製造廠跨廠區戰情室及政府機構大型控制中心。

隨著企業規模擴張，空間使用效率成為管理重點。宏正指出，ATEN 空間預約系統旨在提升企業空間利用率，特別適用於多會議室環境。其直覺式操作介面可快速完成系統設定，並提供彈性預約機制，以滿足不同規模與型態的會議需求。

此外宏正表示，ATEN Video over IP 網路型影音解決方案為可擴充的影音部署架構，支援從單點對單點到單點對數百節點的應用。透過標準 Gigabit 網路，即可在長距離下傳輸近乎無損的 True 4K 影音訊號，並維持低延遲表現，簡化影音系統建置流程，並降低系統整合商在 IP 設定上的技術門檻，同時兼顧效率與成本效益。展示中心模擬應用情境包括機場航班資訊看板及餐廳數位菜單等，並可透過排程功能指定不同顯示器播放對應內容。該方案已廣泛應用於商場、校園、企業及公共空間，具備高度彈性與擴充性。

在AI趨勢下，打造 IDC資料中心基礎架構更顯關鍵，宏正表示，在機房基礎建設方面，ATEN 透過標準化零組件提升佈線管理效率，提供高效的整體解決方案。網路架構包含角型配線器、多色跳線及光電整合的理線系統；伺服器整合則採用標準 1U 理線組合，透過顏色區分功能並搭配立體走線設計，以優化散熱效能。

隨著 AI 與自動化應用持續推進，企業對整合能力的要求將不斷提升。宏正指出，透過此次展示中心的升級，從產品展示進一步走向情境驅動的解決方案平台，展現其在推動 IT/OT 融合應用上的布局與企圖，並為未來智慧場域的發展提供具體可行的實踐藍圖。