探針卡族群股價狂飆 法人看好三檔獲利仍具上修空間

隨AI需求強勁、晶片測試複雜度及針腳數提升趨勢確立，法人預期探針卡族群長期成長動能無虞，產能積極擴張帶動獲利仍具上修空間，除調高穎崴（6515）、旺矽（6223）目標價，並看好AI ASIC專案帶動雍智（6683）獲利及評價上揚。

大型本國投顧分析，今年以來台股探針卡族群股價表現亮眼，旺矽、穎崴、雍智累計漲幅分別達62.8%、153.8%及181.5%，主因在於具備堅實基本面支撐，驅動力來自多項AI專案需求強勁，且具備上修動能。

法人指出，晶片測試複雜度及針腳數提升趨勢確立，將有助產品組合優化，並明顯推升毛利率表現，重申對測試介面產業正向看法，預期隨相關廠商積極擴張產能，獲利表現仍有向上空間可期。

旺矽受惠ASIC市場快速擴張，及高毛利MEMS探針卡滲透率提升，法人預估VPC與MEMS總產能將於2026年底突破每月600萬針，營運可望水漲船高。市場高度關注的CPO設備驗證進度順利，預計2027年放量，進一步帶動獲利與評價提升。

穎崴在server CPU、AI GPU及ASIC等高階專案接單狀況優於原先預期，且龐大的SLT測試座市場帶來強勁動能，法人表示，公司目標於2026年底將測試座探針產能拉升至每月1,100萬針，自製率提升為70%至80%，因此調高2027年獲利預估值及目標價。

雍智拜探針卡業務持續擴張，探針外購成本亦隨採購量放大而下降，有助提升毛利率，法人評估有機會受惠台灣IC設計廠商在AI ASIC領域日益增加的布局與影響力，帶動獲利及評價上揚。