精測砸近36億元興建桃園三廠動土 擴大智慧製造產能

晶圓檢測解決方案大廠精測今日在桃園平鎮產業園區舉行新廠動土典禮。精測啟動第座三廠動土，主要因應半導體趨勢，提升探針卡與IC載板技術，擴大高附加價值業務，為公司未來績效注入強勁動能，預計於2028年下半年完工啟用。

今日的動土典禮由精測董事長洪維國主持，並邀請母公司中華電信、中華投資、櫃買中心、市政府、產業園區、服務中心以及產業界人士見證。包括櫃買中心副總涂月憲、桃園經濟發展局局長張誠、 中華電執行副總陳元凱、中華投資董事長丁彥致、前精測董事長林國豐等人皆出席。

洪維國強調，新廠將成為支應全球高效能運算（HPC）重要支撐基地。精測總經理黃水可會後受訪表示，因應為入工智慧帶動的探針卡需求與新產品發展，精測三廠將打造一座以智慧工廠為願景的綠色建築，結合未來AT半導體趨勢，提升探針卡與 IC 載板技術，擴大高附加價值業務，為公司未來績效注入強勁動能，預計於2028年下半年完工啟用。

黃水可表示，這次新建三廠，其包含直接生產區域、非直接生產區域、及公共區域等三大區域，並預留未來產能之生產空間、三廠投資金額除工程款20.07億外，加計土地及設備款總投資金額將達35.88億元，總樓地板面積約1.1萬坪，將於2028年完工投產，及時滿足AI半導體客戶的需求。三廠規劃以生產高單價、高技術門檻的探針卡及PCB/ST測試板為主，特別針對未來高階MEMS探針卡與載板的市場需求，強化「All-in-House」一條龍服務的優勢。

黃水可強調，面對全球半導體測試需求持續成長，人工智慧（AI）浪潮加速推進的趨勢，精測憑藉領先的高密度探針技術、混針 MEMS 以及高速訊號傳輸測試板的競爭優勢，已成功切入GPU、CPU、AIASIC 等高階晶片測試領域。根據 WSTS預測，2026年全球半導體市場規模預估接近1兆美元，年成長26.3%並持續擴張。為滿足未來數年測試產能的需求，精測啟動三廠的建設工程，因應公司中、長期產能發展需求，同時作為長期營運布局的關鍵支點。

精測董事長洪維國表示，精測三廠將成為支應全球高效能運算（HPC）重要支撐基地。記者簡永祥／攝影