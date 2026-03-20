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OFC 效應持續延燒 光通訊概念股續強

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

19日晚美股光通訊受OFC大會激勵，股價紛紛大漲，Lumentum、AAOI皆漲10%以上，Coherent也有7%以上的漲幅，並且夜盤仍在續漲。而台股光通訊族群也不甘示弱，由眾達-KY（4977）、東典光電（6588）、上詮（3363）等三檔領頭，率先漲停，華星光（4979）、光環（3234）、光聖（6442）也都有半根漲停板的漲幅。

外資指出，全球AI光模組TAM預計三年內激增近三倍，從2025年約180億美元，躍升至2028年約500億美元。光學領域的公司也普遍表示，來自客戶的需求可見度創下歷史記錄，且訂單周期延長。

不過其中也存在一些分歧，以CPO來說，思科認為市場熱情有所降溫，指出客戶熱情已不如去年，大規模采用可能要等到400G SerDes成熟後。Lumentum的看法則是分兩個階段，認為短期看機櫃間(Scale-out)CPO的機會，長期看機櫃內(Scale-up)CPO，後者的市場規模是前者的3-4倍，但預計2027年末才會啟動。

而OCS的部分，Coherent和Lumentum極度看好，Coherent將其TAM預期從20億美元翻倍至40億美元。Lumentum將OCS視為最直接的增長動力，目標是在2027年實現超過10億美元的年化收入；思科則持觀望態度：其認為OCS在整個光學市場中占比不大，因此仍未投資。

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