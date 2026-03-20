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增你強總裁周友義 獲頒大同大學名譽博士

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
增你強總裁周友義。照片/鐘惠玲攝影
增你強總裁周友義。照片/鐘惠玲攝影

大同大學於今日頒授名譽博士學位，予大同工學院電機系第一屆校友、增你強總裁周友義，以表彰其在電子產業技術創新、半導體通路發展上的卓越成就，以及長年投入教育與人才培育的深遠貢獻。

包括台達電（2308）創辦人鄭崇華、中美晶（5483）董事盧明光等人，20日均出席名譽博士學位頒授典禮。

回顧周友義的職涯起點，增你強（3028）表示，他早年於大同服務14年，帶領逾250人的研發團隊，研發全球首台可攜式12吋黑白交直流兩用電視，不僅創下全球銷售500萬台的亮眼紀錄，也帶動台灣本土零組件產業的蓬勃發展。

其後，周有義遠赴日本東芝研習彩色電視技術，返國後率領團隊開發出台灣第一台彩色電視，讓台灣家庭正式邁入彩色影像時代，為台灣電子產業發展寫下重要的一頁。

1982年時，周友義創立「增你強」，將事業版圖從產品研發延伸至半導體通路服務領域，並在香港及兩岸三地建立完善的營運與服務網絡。

在周友義帶領下，增你強年度營收已突破400億元規模。該公司指出，除了在企業經營上的成就，周友義始終不忘教育初心。多年來，他曾回到母校大同大學及大同高級工業職業學校任教，講授「電視學」與「圖學」，將產業實務經驗帶入課堂，培養無數電子產業人才，桃李遍布各界。

台達電 盧明光 鄭崇華 3028增你強

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