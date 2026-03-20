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研華2026東南亞夥伴峰會檳城登場 聚焦 Edge AI 推動東協生態系

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）宣布將於2026年4月2日至3日，在馬來西亞檳城 Penang Waterfront Convention Centre 舉辦「2026 東南亞合作夥伴峰會（Advantech Partner Conference, APC 2026）」。本次大會以「Celebrating Success, Empowering Connections」為主題，將匯聚東協區域的產業夥伴、終端用戶、系統整合商與政府機構，共同探討邊緣運算與 AI 技術發展趨勢，並攜手打造更具韌性的區域產業生態系。

研華亞太暨海外新興市場區域總經理張敏忠表示：「東南亞正處於工業 4.0 與數位轉型的關鍵爆發期，隨著 Edge AI 應用從概念走向落地，強大的生態系協作是推動產業實質變革的核心。研華長期深耕區域市場，持續攜手在地夥伴共同推動 Edge Computing 與 AIoT 創新應用。透過 APC 2026，我們希望建立更緊密的產業合作網絡，讓技術創新能夠真正落地到製造、能源、交通等各類產業場域，協助企業提升競爭力並共同構築一個永續、智能且具備韌性的產業生態鏈。」

本次峰會規劃多場主題演講與專家論壇，深入解析東協市場的轉型痛點與商機：一、Edge AI 與永續製造： 針對綠能、低碳產業發展及淨零碳排趨勢，分享研華如何透過智慧能源管理與自動化解決方案，協助企業達成永續營運目標。

二、政府與產業對話： 特別邀請馬來西亞北部經濟走廊（NCER）代表，分享「引領在地中小企業導入工業 4.0」之政策方針，探討公共部門如何與企業協作提升國家競爭力；三、場域實作與商機媒合： 現場將設立大型技術展示區，展示最新的邊緣運算解決方案與終端用戶實務案例，並安排商機媒合會議，協助夥伴拓展跨國合作機會。

研華APC 2026旨在成為東南亞最具影響力的產業交流平台，透過願景分享、市場洞察與技術導覽，讓與會者不僅能掌握前瞻科技，更能獲得可落地的執行策略。展望未來，研華將持續以邊緣運算領導倡議者之姿，攜手亞洲夥伴推動數位經濟的蓬勃發展，共創永續地球的智能未來。

東南亞 新興市場 研華 馬來西亞

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