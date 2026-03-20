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創見元月獲利賺贏去年前三季 單月每股6.49元 大增15倍
記憶體品牌暨模組大廠創見因股價飆漲遭主管機關要求提前公司自結獲利，1月稅後純益27.86億元，年增1578%，每股純益6.49元，年增1578%，比去年前三季的5.37元還高，年增近五成，顯示公司目前在高階產品布局與庫存管理上的效益發酵。
創見近期股價站穩300元高檔關卡，近5天累積漲幅達37.02%，已達公布注意交易資訊標準，因而公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
創見今年元月營收47.60億元，年增440%；稅前盈餘34.76億元，年增1638%；稅後純益27.86億元，年增1578%；每股純益6.49元，年增1578%，高於去年前三季的5.37元。
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