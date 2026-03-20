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身價飆漲3倍！AI帶旺冷門金屬「釕」 2台廠悄悄卡位

遠見／ 文／郭逸
「釕」是硬碟磁性層與先進晶片的重要材料。圖／取自wikimedia commons by Alchemist-hp
「釕」是硬碟磁性層與先進晶片的重要材料。圖／取自wikimedia commons by Alchemist-hp

隨著人工智慧（AI）與雲端資料中心快速擴張，一種過去少被關注的稀有金屬：「釕」（音「ㄌㄧㄠˇ」，原文為Ruthenium），它正悄悄成為科技產業的新焦點。由於釕是硬碟磁性層與先進晶片的重要材料，加上供應高度集中且產量有限，在需求爆發之下，價格一年暴漲超過三倍。值得一提的是，已經有台灣企業開始卡位這條關鍵材料供應鏈。

又有一個牽動AI產業發展的關鍵金屬材料，你不可不知道，那就是「釕」！

在AI席捲全球的此刻，人們討論最多的往往是晶片、算力與資料中心。但，在這些龐大基礎建設背後，還有一些鮮少被提及、卻不可或缺的材料，「釕」便是其中之一，雖然名氣遠不如稀土或其他關鍵金屬，近年卻悄悄成為科技產業與投資市場的新焦點。

撐起資料洪流，釕成關鍵材料

釕是鉑族金屬的一員，對多數化學物質具有高度惰性，同時又具備硬度高、耐磨與耐腐蝕等特性。也因為這些物理與化學特性，使釕在電子、半導體與化學製程中扮演關鍵角色，例如，釕可以作為鉑與鈀的硬化劑，應用於耐磨電接頭與厚膜電阻；在化工領域，常被用作催化劑；而在半導體與電子產品中，則可用於硬碟鍍層、極紫外光（EUV）光罩等關鍵元件。

隨著AI技術爆發，更凸顯釕的重要性。AI運算帶動資料量快速成長，進而推升整體資料儲存需求與資料中心擴張，無論是高速運算仰賴的固態硬碟（SSD），或是用於大規模冷資料儲存的傳統硬碟（HDD），需求皆同步增加。

釕，正是硬碟磁性層的重要材料之一，透過奈米級薄膜技術，可提升儲存密度，讓裝置在有限空間中存放更多資料。

即便固態硬碟（SSD）逐漸普及，HDD在大型資料中心仍具有成本與容量優勢，因此仍是雲端資料儲存的重要基礎設施。業界普遍認為，在目前尚未出現更具成本效益的替代材料之前，釕在資料儲存技術中的地位仍難以取代。

換言之，若缺少釕，硬碟容量與效能的提升速度可能會受到限制，進而影響整體資料基礎建設的發展。

供應受限，釕價強勢飆升

然而，當需求迅速升溫時，供應端卻出現一個警訊，釕並不是可以單獨開採的金屬，而是鉑族金屬開採過程中的「副產品」，全球主要來源集中在南非。根據南非統計局（Statistics South Africa）數據，2025年初，當地的鉑族金屬產量年減3.8%，而且南非過去20年對新礦開發的投資有限，導致鉑族金屬產量近年持續下滑，釕的供應難以快速擴張。

全球每年的釕產量僅約數十噸，相比銅、鋁等大宗金屬動輒數百萬噸的產量，顯得極為稀少；只是，當AI與資料中心需求快速增加時，供應端稍有波動，價格就容易出現明顯變化。

也確實，釕的價格出現驚人漲勢。倫敦證券交易所集團（LSEG）引用Johnson Matthey基準價格，截至今年3月13日，釕價已攀升至每盎司約1750美元，相比一年前低檔約500～600美元，漲幅一度超過三倍，也讓這個相對冷門的金屬，突然躍上投資市場舞台。

研究機構認為未來供需依舊緊繃。瑞士MKS金融集團（MKS PAMP）研究與金屬策略主管Nicky Shiels形容，釕正逐漸成為「AI基礎建設浪潮的貴金屬風向標」；另一家研究機構Metals Focus則預測，2026年的釕市場將出現約20.3萬盎司的供應缺口。

台廠卡位，搶進關鍵供應鏈

在全球市場為了釕的漲價議論紛紛之際，台灣企業也悄悄卡位。以台塑集團為例，近年正積極推動產業轉型，從過去的大宗石化產品市場，轉向高附加價值的半導體材料，台塑董事長郭文筆日前表示，集團正深化半導體產業鏈布局，並配合台積電在地化供應策略，投入電子級化學品與關鍵材料的擴建計畫。

其中一項備受矚目的開發，就是半導體關鍵材料「原子層沉積（ALD）釕金屬前驅物」。當半導體製程進入2奈米甚至更先進的節點時，傳統銅導線面臨電阻過大與過熱問題，釕就被視為可能的解方之一，台塑結合集團資源投入研發，預計2027年第二季完成產線並投產，年產量約1噸，產量看似不大，價值卻相當高。

另一家在釕領域布局已久的台灣企業，則是光洋科。光洋科是國內進口釕數量最大的代理商之一，也是少數具備釕金屬循環回收能力的公司之一，透過回收與精煉技術，將釕純化至5N等級的高純度，進一步應用於靶材與其他高科技材料。

釕除了用於硬碟磁層，也逐漸應用於新一代節能晶片。例如英特爾近年研究將釕導入先進製程金屬互連材料，以改善電阻與功耗問題，被視為潛在關鍵技術之一。此外，隨著MRAM記憶體商用化與更先進邏輯製程量產，市場普遍預期半導體產業對釕的需求將持續增加。

法人分析，光洋科在硬碟與面板靶材市場已累積深厚基礎，若釕在半導體應用加速擴張，其業務也有望同步受惠。

從全球供需結構來看，釕的崛起故事，反映了AI時代的典型現象：某些長期默默無聞的關鍵材料，可能在科技浪潮之下突然變得炙手可熱。一旦站上產業鏈的關鍵位置，市場就會重新評估其價值。

釕，這個在元素週期表中低調的金屬，正成為下一波科技競賽的重要拼圖。

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（本文出自2026.03.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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