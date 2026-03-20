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「龍蝦」惹禍了？小紅書開戰AI帳號 一人公司老闆們集體焦慮

遠見／ 文／邱莉燕
小紅書率先打響了AI治理的第一槍，抖音、快手也開始仿效。示意圖／shutterstock
小紅書率先打響了AI治理的第一槍，抖音、快手也開始仿效。示意圖／shutterstock

小紅書這波封殺潮並非針對所有AI，而是那群用「OpenClaw龍蝦模版」批量複製、掏空社區信任的殭屍帳號。對一人公司來說，當「手作」成為AI時代的稀缺品，分享自己獨有的體驗和感想，才最值錢。

過去兩個月，「AI代理人」OpenClaw（龍蝦）風靡中國大陸，其中有人使用它來經營社群平台小紅書的帳號，內地稱之為「AI託管帳號」（下稱AI帳號）。

AI帳號的筆記內容並非真人創作，而是通過「自動化工作流」等技術手段，自動生成圖文、自動發布筆記，就連在評論區留言、私訊、群聊等，也可由AI一手包辦。

由於產製效率極高，無數人用它在小紅書上批量生產內容，期待流量變現「躺著也能漲粉」。

不過這一場「養號狂歡」，持續了不到一個月。

3月10日，小紅書官方帳號「薯管家」一紙公告，直接澆熄了這場「AI內容農場」的熱潮。公告寫著：「若普通帳號偶發使用AI託管進行代寫、代發或虛假互動，將根據情節給予警告、限制分發等處罰。」

而若是「通過AI工具完成註冊、發布、互動等全流程運營，或主頁公開筆記全部由AI代發的帳號，則將被直接封禁。」

封禁不是說說而已，平台已經展開行動。

《36氪未來消費》便報導，小紅書帳號「賽博螃蟹」目前已被封禁，該帳號從人設、創作再到日常運營，皆由AI代勞。雖然從內容上看，讓人分不清是AI還是真人，但因貼文的同質化情況高、且真實性無法考證，於是從此被平台「判了死刑」。

為了徹底封殺AI帳號，小紅書還開通了舉報管道，使用者可直接在某篇筆記上或帳號頁面，舉報那些疑似AI造假的帳號。

此舉一出，無數「一人公司」的經營者人人自危。因為當平台開始清掃機器人產出的內容，那些靠AI省力導流的小生意，還有活路嗎？

AI帳號淪為廣告傀儡

為什麼是小紅書率先打響了AI治理的第一槍？《36氪未來消費》分析，原因很簡單，AI帳號的入侵，無異於在小紅書的靈魂深處投下一顆慢性毒藥，與平台奉為圭臬的「真實感」背道而馳。

探究小紅書的本質，可說是一座由億萬真人的分享所堆出來的內容聖殿，立身之本便是「真實」二字，正是那些帶著體溫、鮮活濃烈的人味，讓小紅書在社群平台的競爭紅海中，殺出一條血路，成就了今日受歡迎的程度。

官方數據則顯示，僅2025年前11個月，小紅書每日便湧現超過7000萬條評論，每月更有約2億用戶在此尋覓消費指南。藏在數據之下的，其實是億萬個「信任」。

然而，AI帳號卻宛如一場冰冷的算計，很多內容捏造，只為符合演算法的青睞。一旦內容模版被驗證出變現之路可行，便將如工廠流水線般批量複製，最終淪為廣告的傀儡或是導流的工具。

若任由這些帳號野蠻生長，必將蠶食小紅書賴以生存的核心資產。

「真人創作者普遍表達支持，認為平台正在重新保護真實創作的流量空間。」微信公眾號《Morketing》表示。

大陸財經情報網站《Finance BigGo》也指出，小紅書的此次治理行動，為整個行業如何處理AI技術與社群生態的關係提供了重要啟示。

據悉，目前抖音、快手也開始仿效，「大砍」AI虛擬人帶貨和低質的批量影片，B站、知乎也在強化AI內容標誌機制。

新王道：以信任為基礎來變現

從2025年起，「一人公司」便大爆發。

從知識付費到電商帶貨，從諮詢服務到內容創作，愈來愈多人選擇一個人就是一間公司的經營方式。而小紅書、抖音、微信視頻號這些平台，成了他們極為重要的獲客陣地。

對這些人來說，AI工具曾經是救命稻草，用AI輔助生成一些初稿，再自己手動修改，省時省力。小紅書這次的禁令，難免也會令這些「一人公司」狐疑：自己是不是「觸犯了天條？」

分析小紅書這次的禁令，其實是精準打擊那些讓AI從頭到尾包辦的帳號。「薯管家」強調，平台並不限制AI技術使用，AI可以作為內容生產工具參與創作，但不能替代真人進行帳號運營與互動。

換個角度看，這何嘗不是一人公司的新轉折點？從「只追求效率」轉向「更追求信任」？

因為那些想利用AI賺一波就跑的人，會被平台的新措施「清洗」出去，而那些願意用真實經歷換取信任的人，反而可能迎來更大的空間。

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（本文出自2026.03.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

OpenClaw 小紅書

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