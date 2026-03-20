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NTT 資料中心容量將倍增

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

資料中心供應商NTT全球資料中心公司表示，計劃將其容量增加一倍至4 GW，以滿足全球對人工智慧（AI）算力的需求。

NTT全球資料中心執行長亞當斯（Doug Adams）接受彭博資訊訪問時說，正在推動34項計畫，最快兩年內將容量增加一倍。他並表示，五年內容量將「遠高於5GW」。

NTT全球資料中心發現，隨著越來越多公司將軟體和營運遷移到雲端以及尋求額外容量以操作AI程式，對資料中心的需求日益殷切。亞當斯預期，該公司的營收將繼續以每年逾20%的速度成長，而「AI的需求每分鐘都在增加」。

專注於AI容量的資料中心正迎來一波投資熱潮。Meta Platforms本周稍早說，在未來五年內將支付多達270億美元，以使用荷蘭雲端服務供應商Nebius Group的AI基礎設施。NTT全球資料中心目前在全球20多國經營150多座資料中心，以營收計算，該公司是中國以外的全球第三大資料中心供應商，僅次於Equinix和Digital Realty Trust。

營收 雲端 基礎設施

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