AI服務分級收費 有助產業發展

AI算力成本增加，算力服務喊漲。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC大會釋出「AI服務分級說」，業界預期，AI算力將出現分級計速、計量收費模式，「算力有價」讓產業發展更健康。

伺服器零組件過去一年來成本全面喊漲，雲端服務大廠（CSP）資本支出喊增也因為建置成本提升，業界預估，這波漲價潮今年就會轉嫁至消費者，否則建設成本將導致CSP廠現金流中斷，為不降低AI投資動能，CSP漲價是最直接的方式。

從長遠角度看，業界認為，AI算力如果分級使用，以使用強度對應付費水準，「算力有價」趨勢會讓市場使用更有效率。

黃仁勳在GTC大會已替未來AI算力分級勾勒出大略概要，大致可分為五層，從高吞吐、低速度開始的免費層，到每百萬token需3美元的中級層、每百萬token 6美元的高級層、每百萬token 45美元的高速層、每百萬token 150美元的超高速層，定義算力以質（強度）和量（用量）分級表現。