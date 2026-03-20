集邦：台積先進製程喊漲 訂單看到2027年

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（19）日發布最新晶圓代工產業研究報告，先進製程供不應求，台積電（2330）、三星晶圓代工5奈米以下報價已確定調漲，台積電全面調漲2026年5/4奈米以下代工價格，因訂單能見度延伸至2027年，不排除繼續調漲。

台積電昨日表示，不評論價格問題。重申定價策略始終以策略導向，而非以機會導向，持續與客戶緊密合作以提供價值。

台積電先進製程再傳漲價

集邦指出，台積電5/4奈米及以下產能滿載至今年底，三星晶圓代工5/4奈米及以下訂單明顯增量，三星晶圓代工2025年第4季通知客戶調漲5/4奈米代工價格。

台積電產能供不應求，2025年9月就針對客戶規模與採購情況溝通報價，2026年續漲價個位數百分比，連續第四年漲價。

業界也傳出可能2026年起連續漲四年，依據採購等級，各客戶漲幅不一。研究機構與法人先前則預測，2026年先進製程報價看漲3%至10%不等。

台積電曾在2020-2021年疫情期間，兩度取消年初的銷貨折讓，避免直接漲價。2023年起恢復例行作業，相對於同業，台積電考量產能供不應求、通膨與生產成本提升等綜合因素，2023年調高報價僅個位數百分比，近幾年連年調整，去年業界已傳出台積電2026年先進製程會持續反應生產成本。

台積電2025年合併營收3兆8,090.5億元，年增31.6%，再創歷史新高，其中先進製程是主要成長動力。3奈米製程營收占2025年第4季晶圓銷售金額28%，5奈米占35%，7奈米占14%，先進製程包含7奈米及更先進製程營收占全季晶圓銷售金額的77%。

在與客戶密切合作規畫產能前提下，台積電近年大舉擴充廠房，投資先進和特殊製程技術。

為增加產能空間，去年台積電董事會已通過轉讓部分設備給世界先進，近期IC設計業者透露，台積電將在未來數年內將成熟製程訂單分階段由轉投資世界先進承接，將資源轉向高毛利與高成長的AI相關業務。