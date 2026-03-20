鴻海強化車用零組件布局

鴻海（2317）昨（19）日代子公司Foxconn EV Netherlands Axle System B.V.公告，斥資2,500萬歐元（約新台幣9.21億元），取得ZF Foxconn Chassis Modules GmbH特別股。

ZF集團是德國車用零組件巨擘，業界看好，鴻海此次投資，有助擴大車用零組件能量，進一步衝刺電動車事業。

ZF集團在全球擁有25個生產基地，主要客戶包括BMW、賓士、Stellantis、Jaguar Land Rover等，與世界領先的汽車製造商建立長期合作關係。鴻海有望藉此建立與德國傳統車廠的關係，以及新產品導入的機會。

鴻海曾於2024年5月公告，與ZF集團完成乘用車底盤系統合資公司程序，鴻海當時以3.32億歐元（約新台幣116億元) 收購ZF底盤模組公司（ZF Chassis Modules GmbH）50%股權及Class A特別股，新合資公司名為ZF Foxconn Chassis Modules（ZFFCN），企業價值約10億歐元。

鴻海藉此將業務範圍從車用電子擴展到動力底盤系統，加大集團電動車的垂直整合能力。隨著此次加碼投資ZF Foxconn Chassis Modules GmbH特別股，業界看好未來鴻海電動車整體量能將再進化。