蘋果大陸銷售 逆勢突圍

最新研究顯示，蘋果iPhone今年前九周在中國大陸市場銷售激增23%，在整體手機市場下滑之際，逆勢突圍。

研調機構Counterpoint最新統計顯示，中國大陸整體智慧手機市場今年元月到3月初年比萎縮4%，即便北京當局今年初推出補貼措施，仍無法有效提振疲弱的消費需求。

iPhone同期銷售則逆勢成長，主要受惠電商平台的折扣優惠，以及iPhone 17入門款機型符合官方補貼資格。報告指出，蘋果對供應鏈的高度掌控，使其較競爭對手更能抵擋記憶體晶片成本飆升的壓力。

Counterpoint指出，在部分Android手機品牌因記憶體晶片成本上升而調漲價格之際，蘋果可望維持現有定價，「蘋果不太可能跟進調價，反而會自行吸收部分利潤壓力，以擴大市占」。

受記憶體成本上揚影響，OPPO和vivo等Android手機品牌已宣布調漲部分現有機型價格，新售價3月上路。Counterpoint指出，此舉一方面是反映成本壓力，另一方面也在測試市場對價格的接受度，為下一代新機定價策略做準備。同時，華為因依賴成本低於國際記憶體廠的陸系供應商，能在記憶體價格上漲之際保有成本優勢，並可能利用這項利基，在中低階市場搶攻更多市占。

Counterpoint預期，中國大陸智慧手機市場3月至5月預料仍將面臨壓力，6月初可望迎來拐點。隨著618購物節來臨，受惠於促銷活動，市場可望獲得喘息。