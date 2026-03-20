折疊iPhone看俏 台鏈受惠 台積、大立光等進補

蘋果首款折疊iPhone最快今年下半年問世，研調機構Counterpoint Research最新報告指出，折疊iPhone上市後第一年，即可望拿下全球折疊機市場28%市占率，進逼龍頭三星（市占率約31%）。法人看好，折疊iPhone銷售看俏，台積電（2330）、鴻海、大立光、新日興等供應鏈將受惠。

Counterpoint Research認為，蘋果加入折疊機戰局後，智慧手機市場持續朝向高端化，以及OEM廠參與度擴大等方向發展，預估2026年全球折疊智慧手機出貨量將增長20%。

蘋果首款折疊iPhone問世倒數

隨著蘋果準備推出其首款折疊iPhone，折疊智慧手機市場將在2026年進入一個新的競爭階段，蘋果的進入將成為關鍵拐點。

Counterpoint Research認為，鑑於折疊機的高端定位，折疊iPhone的早期需求，預計將主要來自現有iPhone用戶。不過，一部分正在考慮書本式折疊機的Android用戶，也可能將蘋果即將推出的設備視作替代選項，從而提升「生態遷移」的可能性。

蘋果長期積累的iPadOS經驗與大螢幕軟體優化能力，使其在書本式折疊機領域，擁有更強的系統級適配基礎。隨著首款折疊iPhone發布並逐步擴大採用，蘋果有望在推動書本式折疊螢幕從「實驗性小眾品類」向「以生產力為核心的旗艦設備」轉變方面，發揮關鍵作用。

Counterpoint Research副總監Liz Lee表示：「折疊螢幕目前只占整體智慧手機市場的一小部分，這表明隨著廠商繼續提升設備耐用性、可用性，以及軟體的體驗，該品類仍有相當大的增長空間。」他補充：「隨著蘋果入局臨近，競爭將進一步轉向書本式折疊螢幕，而北美市場預計將出現最顯著的格局擾動。」

供應鏈方面，鴻海負責操刀折疊iPhone組裝代工，台積電生產蘋果開發的處理器，大立光供應高階鏡頭，新日興則與擔綱最關鍵的軸承供應商，四家台廠均扮演吃重角色。

其中，在軸承方面，蘋果目前已攜手合作夥伴掌握液態金屬所打造的高強度鉸鏈組件技術，這種材料具有低變形、高韌性特質，理論上能大幅提升折疊耐久度，並保持細緻的持機手感。

外界猜測，蘋果首款折疊iPhone將採用7.8吋內頁螢幕，且螢幕折痕深度已壓低至0.15毫米以下，而所謂折痕深度，指的是螢幕折疊處形成的凹槽或壓痕程度，只要數值愈小，代表肉眼與手指觸感愈難察覺。