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美光唱旺記憶體 亞翔、洋基、漢唐迎商機

經濟日報／ 記者李珣瑛李孟珊／新竹、台北報導

美光高喊記憶體持續供不應求，將加碼逾百億美元擴產，法人看好，美光大投資建廠，亞翔（6139）、洋基工程、漢唐等主要建廠設備工程夥伴將迎來大單。

亞翔是美光新加坡高頻寬記憶體（HBM）封測廠及台灣銅鑼廠的主要廠務供應商，受惠大客戶訂單源源不絕，亞翔去年合併營收774.85億元，年增19%；毛利率15.97%，年增3.49個百分點；稅後純益71.45億元，年增64.8%，每股純益30.51元，連續二年繳出營收、稅後純益及每股純益同創新高的成績單。

亞翔尚未施工合約金額仍高達1,700億元以上，訂單能見度極高，重心聚焦新加坡、台灣兩地。隨美光等大客戶廠務工程持續推進，法人看好，亞翔2026年與2027年獲利動能穩定向上。

洋基工程去年底接獲美光承接友達位於南科工的廠房改建逾200億元大單，創該公司單一訂單最高金額紀錄，預計2027年上半年完工。

在主要客戶訂單加持下，洋基工程去年合併營收223.52億元，年增47.1%；稅後純益29.85億元，年增47.1%，每股純益24.76億元，年度營收及獲利雙創史上新高，展望2026年業績將持續喊衝。

漢唐也是美光重要夥伴，公司預期，隨著記憶體大廠建廠與擴廠計畫預期將擴及後段製程，將與大客戶緊密配合，確保競爭優勢與市場占有率。漢唐去年稅後純益90.69億元，年增46.5%，每股純益48.08元，連續四年刷新獲利紀錄。

聖暉、帆宣也是台灣重量級半導體廠務工程設備業者，截至目前為止，聖暉在手訂單逼近600億元，為2026年營運吃下定心丸。帆宣積極配合客戶布局海外市場，今年展望同步樂觀。

另外，力積電已完成與美光總價值18億美元的銅鑼廠交易。隨著廠務設施正式移交美光，雙方後續將依約在力積電新竹廠區展開高頻寬記憶體（HBM）與後段晶圓製造（PWF）代工合作，意味力積電與美光合作全面啟動，也將是美光大投資的受惠台廠。

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