聽新聞
0:00 / 0:00
美光示警PC、智慧機市況不妙
整體記憶體市況持續發燒，相關廠商大賺之際，DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供不應求、價格一路飆漲不利終端電子產品發展。
美光示警，2026年由於包含DRAM與NAND晶片供應限制在內的多項因素干擾，可能導致PC與智慧手機出貨量出現年減低雙位數百分比（11%至13%）的狀況。
不過，美光同時提到，終端裝置AI將會驅動PC與智慧手機上記憶體容量強勁增長。
例如具備裝置端代理AI功能的PC，建議記憶體容量配置至少32GB，是平均PC配置的兩倍。
另外，不少智慧手機都逐漸配置AI代理功能，這使得搭載12GB或更高容量DRAM的旗艦機種出貨占比已在去年第4季達到近八成，遠高於一年之前還不到20％的比率。
美光強調，該公司已做好充分準備，將把握這些市場機遇。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。