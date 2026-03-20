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美光示警PC、智慧機市況不妙

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

整體記憶體市況持續發燒，相關廠商大賺之際，DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供不應求、價格一路飆漲不利終端電子產品發展。

美光示警，2026年由於包含DRAM與NAND晶片供應限制在內的多項因素干擾，可能導致PC與智慧手機出貨量出現年減低雙位數百分比（11%至13%）的狀況。

不過，美光同時提到，終端裝置AI將會驅動PC與智慧手機上記憶體容量強勁增長。

例如具備裝置端代理AI功能的PC，建議記憶體容量配置至少32GB，是平均PC配置的兩倍。

另外，不少智慧手機都逐漸配置AI代理功能，這使得搭載12GB或更高容量DRAM的旗艦機種出貨占比已在去年第4季達到近八成，遠高於一年之前還不到20％的比率。

美光強調，該公司已做好充分準備，將把握這些市場機遇。

快閃記憶體 美光 智慧手機

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