美光唱旺記憶體 啟動大擴產 南亞科、華邦等沾光

美國記憶體大廠美光受惠AI驅動記憶體缺貨漲價潮，上季財報與本季展望優於市場預期，本季毛利率預估衝破八成，創半導體製造業驚人記錄，甚至比輝達與台積電（2330）還高，執行長梅羅塔高喊記憶體持續供不應求，將擴大本年度與明年度資本支出擴產。

美光18日舉行財報會議，宣布截至8月底止的本年度資本支出將逾250億美元，明年度資本支出更將「大幅提高」，製造設備與廠房興建相關成本將增加逾百億美元。

美光財報會議重點

法人指出，美光持續看旺後市，台灣南亞科、華邦、威剛、十銓、宜鼎、群聯等記憶體相關廠商也將沾光，惟美光大手筆擴產，也讓市場憂心後續新產能開出後，是否影響記憶體「景氣超級周期」走勢。

受相關疑慮影響，加上股價已先行創高，美光公布財報後，18日盤後股價由紅翻黑，下跌近4%，19日早盤一度重挫6%。台灣記憶體相關族群則走勢不同調，威剛、十銓、宜鼎等逆勢收紅；華邦、南亞科跌逾4%。

美光結算，上季營收239億美元，季增75％，年增196％。其中，占該公司近八成業績的DRAM相關營收年增2.07倍，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）業績則年增1.69倍。

美光上季獲利更是驚人，Non-GAAP毛利率高達74.9％；淨利140.2億美元，季增1.55倍，年增6.86倍；淨利率達59％，稀釋每股純益12.2美元。美光表示，上季DRAM平均銷售單價季增約65％，NAND晶片平均銷售單價則季增約78％。

美光執行長梅羅塔指出，上季表現超乎預期，「營收、毛利率、每股純益及自由現金流全都創新高」。

更令市場驚豔的是，美光估本季營收將達335億美元，超越該公司2024會計年度以前的全年業績，毛利率展望達約81％，毛利率預估甚至比輝達、台積電都高。梅羅塔預期，本季營收、毛利率及自由現金流也將創紀錄，AI與傳統伺服器正面臨「缺乏充足的DRAM和NAND晶片供應」。

美光透露，業績與展望之所以能大幅提升，主要是AI驅動記憶體需求增長、結構性供應限制，以及公司在各方面強大執行力所共同促成的結果。該公司並透露，簽署了第一份長達五年的供貨合約協議。

資料中心用的HBM方面，美光指出，HBM4產品產能爬坡與量產出貨持續推進，預期將比HBM3E更快達到夠成熟的良率。為輝達Vera Rubin平台生產的HBM4將在今年6月至8月間量產，下一代HBM4E開發順利，估計明年開始量產。