WBC棒球經典賽落幕 中華電收視成長18.2%

WBC世界棒球經典賽落幕，中華電信影視雙平台MOD、Hami Video轉播賽事，中華電表示，Hami Video賽事期間電視運動館日均量訂閱數為開賽前一週4.3倍，整體訂閱數為前一屆1.8倍，經典賽期間全站流量較上屆成長18.2%。

2026 WBC世界棒球經典賽於18日畫下句點，最終由委內瑞拉以3比2擊敗美國，取得隊史首次WBC封王榮耀，本屆冠軍賽美國強打哈波（Bryce Harper）於8局下炸裂轟出兩分砲，一度將比數2比2追平。

中華電信MOD、Hami Video轉播本屆WBC經典賽，中華電表示，Hami Video付費用戶同時收視人數瞬間飆升，較八強以來賽事成長超過3成，帶動Hami Video電視運動館訂閱數於賽事期間日均量為開賽前一週4.3倍，整體訂閱數為前一屆1.8倍，經典賽期間全站流量較上屆成長18.2%。

中華電指出，MOD LIVE節目最高收視率以3月8日中華對韓國賽事居冠，較上屆WBC經典賽收視最佳的中華對荷蘭賽事成長近5成。

中華電信表示，開賽以來受客戶青睞的獨家熱點回看功能，點閱次數較上屆WBC經典賽成長超過4成，觀看排行榜前3名依序為「中華隊5比4南韓精華剪輯」、「台灣VS.捷克全場精華」、「10局上隊長帶頭拚！陳傑憲激情撲三壘」。