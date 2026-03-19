AMD與NAVER Cloud宣布策略合作 共同推進南韓AI基礎設施發展

AMD宣布與NAVER Cloud展開策略合作，運用AMD的開放、高效能運算平台，加速南韓主權AI基礎設施的發展，並支援國家級AI能力的建構。此次合作進一步深化雙方既有關係，目標透過在NAVER Cloud的AI與雲端服務中整合AMD運算平台，推動AI基礎設施的全面升級。

為支援雲端與AI服務中大規模的AI訓練及推論工作負載，NAVER Cloud正擴大採用AMD EPYC™處理器，其中包括部署即將推出的第6代AMD EPYC “Venice”處理器。此外，AMD為NAVER Cloud提供下一代AMD Instinct MI455X GPU的存取權限，以支援其在雲端及生產環境中進行評估與驗證。

雙方將攜手在AMD平台及AMD ROCm軟體上，對NAVER Cloud的AI服務與軟體堆疊進行最佳化。此外，雙方也計劃在研究與開發項目上共同合作，為NAVER客戶提供全新AI服務與解決方案。

AMD董事長暨執行長蘇姿丰博士表示：「主權AI基礎設施在加速各國建構與部署先進AI方面扮演關鍵角色。AMD與NAVER Cloud擴大合作，結合AMD領先業界的AI運算平台與開放的軟體產業體系，以及NAVER的雲端與AI實力，共同打造可擴展的基礎設施，加速韓國下一代的AI發展。」

NAVER執行長崔秀妍表示：「NAVER Cloud致力於建構可擴展且開放的AI基礎設施，以支援AI創新的快速發展。透過與AMD的合作，我們將充分運用高效能的AMD運算平台，強化我們的AI與雲端服務，並為客戶及開發人員提供全新功能與能力。」

此次合作彰顯雙方推進主權AI基礎設施的共同目標，讓韓國的企業組織得以在資料掌控、效能表現及擴展彈性上擁有更大自主權，進而建構並部署AI服務。