三星宣布豪砸逾2.35兆拚AI！5月罷工變數浮現、台灣記憶體廠迎機會

三星電子19日宣布，預計2026年將投入超過110兆韓元（約新台幣2.35兆元）於研發與設備投資，目標進一步搶攻AI半導體主導權，規模明顯高於去年總投資90.4兆韓元。路透指出，三星今年資金將持續押注半導體，同時也評估在機器人、醫療科技、車用電子與空調方案等領域尋求具意義的併購機會。

不過，就在三星大舉加碼AI之際，勞資變數也同步升溫。路透18日報導，三星工會成員已通過罷工計畫，若薪資協商持續僵持，工會預定4月23日先行集會，最快5月21日起可發動最長18天罷工。更關鍵的是，三星目前所有DRAM與約三分之二NAND產能都位於韓國本土，一旦罷工實際干擾生產或出貨節奏，全球記憶體供應鏈勢必受到牽動。

這也讓台灣記憶體族群看到短線受惠空間。從供需邏輯來看，只要市場開始反映三星供應可能受干擾的風險，品牌廠與通路商就可能提前拉貨、分散採購來源，推升DRAM與NAND報價續強；對台系DRAM廠、利基型記憶體廠，以及手握庫存的模組廠與工控記憶體廠而言，最直接的利多就在於ASP有撐、庫存評價利益擴大，且與客戶議價能力可望同步提升。

三星今天宣布的大投資，代表AI半導體競賽持續升級；而5月潛在罷工變數，則可能在短線先替台灣記憶體族群打開報價與轉單想像空間。若後續勞資談判未能順利落幕，台廠可望優先受惠於供給不確定性升高帶來的價格支撐。