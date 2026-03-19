鴻海「刷手機器人」GTC亮相 流暢夾取手術器械

輝達GTC大會今年聚焦應用，鴻海展示全球首台「刷手機器人」，能辨識外觀相似的手術器械。鴻海B事業群總經理姜志雄受訪表示，目標朝向讓機器人能分辨百種器械，整合台灣在醫療與科技的兩大關鍵實力。

機器手臂流暢移動，在器械盤上辨識目標，隨後精準夾取並放置到指定位置。鴻海今年在輝達（NVIDIA）GTC大會除展示AI伺服器外，「刷手機器人」也首度亮相。

鴻海B事業群總經理、數位健康長姜志雄在展位受訪表示，產業發展趨勢從工程驅動、產品驅動、到如今場域驅動。台灣具備醫療與數據科技實力，但過去兩個領域各自發展，像是兩個孤島，未來關鍵是要將兩者整合，鴻海正致力打造醫療AI生態系。

「刷手機器人」系統採用輝達GR00T VLA架構與Holoscan平台，整合輝達Jetson AGX Orin邊緣運算模組與Isaac Sim數位孿生模擬環境，透過多模態感知能力，即時理解醫師語音指令與手術場景變化，準確完成器械遞送與任務推理。

姜志雄表示，由於手術器械外型相似，辨識難度高，建立模型是一項具挑戰性的工作；「刷手機器人」在GTC能辨識5種手術器械，預計在6月的台北國際電腦展（COMPUTEX）時，將提升至18種；到了鴻海科技日，將進一步擴展至36種。

他並指出，最終目標，是朝向讓系統能夠辨識100種手術器械。

在應用場景上，初期會以較為單純的「甲狀腺手術」為切入點，逐步提升系統能力。

同時亮相的還有大腸鏡AI Agent。鴻海AI多模態資料科學經理靜廣軒表示，目前大腸鏡檢查主要仰賴內視鏡影像，由醫師自行判斷息肉是否需要切除；透過AI Agent，醫院現有內視鏡系統可升級為具AI輔助診斷功能的設備，實現近乎零延遲的即時分析。

除往年的AI伺服器硬體外，鴻海今年秀出採用輝達技術開發的機器人系統；姜志雄説，真正的挑戰在於建立平台，在董事長劉揚偉的願景下，鴻海數位轉型，不再只做製造，而是要成為生態整合者、內容創造者、也要實現平台整合能力解決實際問題。