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LINEPAY法說會／不實行庫藏股…董座：發股票股利 增加流動性與活絡性

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
LINEPay。LINEPay／提供
LINEPay。LINEPay／提供

LINEPAY（7722）股價直落，從曾為興櫃千元股，19日下跌16元、收330元。LINE Pay今日法說會中被問到是否要執行庫藏股買回的部分，董事長丁雄注表達個人意見，認為買回庫藏股是可以考慮的手段，但強調除了買回庫藏股之外，其實還有很多方法可以提升股東權益，公司正積極認真地考慮其他方案。他表示，董事會通過發放去年股利中包含0.5元的股票股息，也是為了增加流動性與增加股東權益。

丁雄注表示，觀察到目前市場上LINE Pay流動性較低，若決定買回庫藏股，可能會導致流通性進一步下降。因無法明確保證庫藏股策略會帶來正面影響，還是會產生一些負面的副作用，今年3月董事會通過發放股票股利的決定，他表示，「希望透過發行新股增加市場上流動的股票數量，藉此活絡交易並改善流動性。我們認為這是一個比較直觀且正確的改善方法。透過這樣一步一腳印、階段性的方式，慢慢對股價產生正面影響」。

庫藏股 股票

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