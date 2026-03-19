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金寶估記憶體仍看漲！第2季掌握95%貨源、上下半年55波

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
金寶總經理陳威昌。金寶／提供
金寶總經理陳威昌。金寶／提供

電子製造大廠金寶（2312）電子指出，記憶體價格大漲，雖由客戶負責採購跟詢價，但金寶仍會配合調度管理，目前已知第1季度供貨無虞，第2季度因續漲價機率高，客戶已積極追貨提早下單，預估記憶體的需求量已經掌握95%，但因記憶體下半年仍有漲價變數，預估今年上下半年5:5機率高。

記憶體大漲牽動供應鏈狀況，金寶因2025年一家儲存設備客戶交易模式從買賣（Buy and sale）改為客戶供應，使營收受影響，而2026年則因記憶體大漲影響，對營運仍有影響，金寶指出，雖由客戶負責跟記憶體供貨商詢價跟採購，金寶負責進貨跟生產管理，但因預見記憶體漲價壓力大，交期將拉長，客戶去年下半就提前下單，但現在交貨量很緊，能見度僅1~2季度。

金寶總經理陳威昌指出，第1季度目前供貨無虞，但第2季度可能還會漲價，但需求量所需記憶體已經追到95%，並開始提前布局下半年記憶體需求量，他坦言，下半年很可能還有一波漲勢。

陳威昌指出，金寶過去傳統歷史業績走勢是上下半年45:55，不過，2025年因客戶提前因應川普可能當選，規避關稅效應而提前拉貨，使得金寶業績變成48:52，今年預估上下半年走勢也可能是5:5，似乎指上半年客戶因應記憶體漲價提前拉貨機率頗高。

而2026年金寶最受期待的仍是AI相關業務，公司表示，由於過去跟客戶合作，累積直流快充充電樁的研發生產經驗，具備高壓直流輸電HVDC能力，故對跨入AI伺服器電源管理業務有正面幫助，該產品預計會跟康舒合作在泰國生產。

陳威昌表示，研發的產品將搭配輝達（NVIDIA）下世代Rubin平台分離式電源櫃設計，提供具備HVDC技術的AI伺服器電源櫃（Power Shelf）、電源供應單元（PSU）及備源電池（BBU）等產品。

另外，金寶在墨西哥跟泰國也有生產AI伺服器主機板，陳威昌透露，2026年伺服器會在泰國做到L10系統等級，預計下半年試產，不過他也提醒，系統機櫃的試產驗證時間很長，投資金額也比較高，但一座機櫃貢獻單價也很高，故初期訂單數量不會太多，金寶將協助客戶供貨亞洲甚至其他地區需要。

金寶 電源管理 泰國 墨西哥 記憶體

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