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安勤法說會／醫療業務需求超乎預期 今年營收有望再創新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
安勤總經理張嘉哲。記者吳凱中／攝影
安勤總經理張嘉哲。記者吳凱中／攝影

工業電腦大廠安勤（3479）19日舉行法說會，展望後市，安勤總經理張嘉哲表示，醫療、工業、零售及其他類業務今年全年皆會成長，其中，醫療HPC伺服器訂單表現將優於預期，安勤預計，3月開始營收反彈，第2季將表現優於第1季， 今年全年營收成長將超過去年增幅（11.55%），再創新高紀錄，且毛利率向上。

安勤2025年營收84.81億元，年增11.55%；毛利率25.78%%，年減0.19個百分點；營益率8.35%，年減0.95個百分點；稅後純益4.68億元，年減5.84%，主要受到記憶體缺貨漲價，以及業外收益下滑影響，每股純益達6.08元。

截至2025年底，以安勤地區市場比重來看，美洲48%、亞洲23%、歐洲20%、台灣5%、其他4%，美洲、歐洲、亞洲三大主要市場皆增長，尤其歐洲業績年增四成，主要貢獻就來自醫療大客戶訂單。

以應用別營收比重來看，醫療占比達27%，近年呈現穩定增長，而醫療業務在去年成長兩成後，預計今年也有機會維持相同動能；零售占比18%，預計今年增長幅度將優於去年；工業比重為10%，今年預計小幅成長；博弈占19%，今年則持平看待；至於其他類比重達26%，包含網通、交通、軍工等，預計今年也有雙位數成長幅度。

展望後市，安勤董事長劉琍綺表示，目前安勤在手專案數量已接近100個，首季訂單出貨比（BB Ratio）約達1.4，顯示需求動能持續增溫。雖然今年整體產業面臨記憶體、CPU及PCB等零組件缺貨漲價問題，但安勤已啟動相關因應措施。且預計公司毛利率今年可望回升至25%至26%區間。

針對醫療業務，張嘉哲表示，HPC伺服器未來出貨非常樂觀，今年第1季已出貨近2千台，後續在手還有5千多台，估第2季開始相關貢獻將明顯擴大，目前來看，今年相關訂單實際出貨量將超過公司去年預估。此外，安勤今年也拿下新客戶訂單，超音波設備將於下半年進入量產。

在新應用方面，針對電信伺服器則與母公司仁寶集團合作，至於半導體設備相關訂單則已送樣。而在軍工領域，安勤則與美國Tier 1及SI廠商合作，有部分案子將於下半年量產，目前在手專案約達20個。

整體來看，安勤預計，今年3月營收將反彈，第1季度將呈現年增長，第2季表現將優於首季，2026全年目標營收成長幅度優於去年，至於今年上下半年營收比重則約為45%：55%。

安勤董事長劉琍綺。記者吳凱中／攝影
安勤董事長劉琍綺。記者吳凱中／攝影

法說會 營收 張嘉哲

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台灣神隆法說會／去年每股獲利0.17元 今年持續聚焦三大核心業務

台灣神隆（1789）19日召開法說會，說明2025年度營運成果與業務進展。全年合併營收為31.63億元，稅後淨利1.37億元，每股盈餘為0.17元。台灣神隆持續透過產品組合優化與成本精進，使毛利率維持穩定。惟因國際情勢造成匯率劇烈波動，台幣兌美元升值使外銷為主的台灣神隆產生匯兌損失，是造成2025年度利潤下滑的原因之一。

台燿股價漲停 原來是這個原因

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信驊目標價 外資喊萬五

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鑫科2月EPS 0.22元 富采0.08元

鑫科（3663）近期股價波動，昨（18）日公告2月自結獲利數，歸屬母公司淨利1,592萬元，年增219%，單月每股純益0.22元，較去年同期0.03元年增達633%。

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