輝達引爆算力革命！瑞銀按讚「記憶體四天王」、唯一台廠入列

AI產業結構出現關鍵轉變，生成式AI運算重心由「訓練」轉向「推論」，帶動算力與記憶體需求同步升溫。綜合外資證券法人看好，隨AI代理應用快速普及與基礎設施升級推進，相關供應鏈動能續強，記憶體族群與先進製程需求將成為市場關注焦點。

野村證券表示，根據輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前指出，Anthropic所推出的代理式程式設計助理Claude Code，以及近期俗稱「養龍蝦」的OpenClaw等應用技術創新，生成式AI的運算需求重心已由「訓練」轉向「推論」，產業結構出現關鍵轉變。此外，在2025年至2027年間，Blackwell與Rubin架構相關訂單規模有望突破1兆美元，較先前預估2025至2026年的5,000億美元大幅上修。

野村看好，短期內電腦需求將由編碼型AI代理的快速普及所驅動；長期來看，隨AI代理整合多元數據、具備自主搜尋與任務執行能力等，包括自動駕駛與機器人等應用，將持續推升整體算力與基礎設施需求。

另外，輝達首次公布了關於Rubin與Rubin Ultra的詳細資訊，以及下一代架構Faynman的概述。值得注意的是，硬體方面，在推論架構上，流程正出現關鍵轉變。過去由單一處理器負責的「預填充（prefill）」與「解碼（decode）」兩階段，未來將分離為獨立運作流程。輝達已取得Groq技術授權，並規劃在機櫃級系統（Oberon ETL 256）中導入Groq的LPU，作為高速解碼的專用處理器，以提升整體運算效能。

據了解，瑞銀證券指出，Groq 3 LPU晶片是採用三星晶圓代工，4奈米製程製造，預期三星對Groq的初期需求將達每月約1.5萬至2萬片晶圓，不排除後續隨輝達追加訂單而進一步放大。由於相關產品同樣採用4奈米製程，該產能需與HBM4／4E邏輯基礎晶粒及中階Exynos處理器進行資源分配，未來產能調度將成為關鍵觀察重點。

輝達正加速推動平台化布局，並持續提升系統中的記憶體含量，包括最新Groq 3採用LPDDR5X等。因此，瑞銀維持對記憶體族群正面看法，看好SK海力士為首選，並同步給予三星、美光與南亞科（2408）「買進」評等。

此外，摩根士丹利證券補充，看好記憶體產業邁入「超級周期」，在供需結構轉趨吃緊下，南亞科作為DDR4主要供應商，將成為市場短缺時的直接受益者；同時，在主要大廠產能相對受限情況下，南亞科亦有機會承接部分DDR3與DDR5訂單，進一步擴大營運動能，因此給予「優於大盤」評等、目標價由298 升至348元。