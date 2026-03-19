AI用電暴增下節能解方 元太入選全球百大創新企業

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技19日宣布，入選專利及法律商業資訊服務供應商律商聯訊（LexisNexis）「2026全球百大創新企業」（Top 100 Global Innovators）榜單。該榜單透過專利資產指數（Patent Asset Index）評估企業專利組合的品質、影響力與技術實力，並特別著重近兩年的創新動能。元太科技憑藉長期深耕電子紙顯示技術與全球專利布局，躋身全球前100大創新企業之列。

「2026全球百大創新企業」係依據涵蓋超過1,700萬項全球專利家族的資料庫進行分析，從技術影響力與市場布局等面向，評估企業專利資產的價值與競爭力。在台灣入選企業中，僅台積電、聯發科與元太科技三家公司同時名列全球百大，顯示元太科技在全球創新版圖中的重要地位。元太科技近年在低耗能顯示領域持續累積創新成果，其專利兼具技術影響力與全球布局，展現穩定的創新動能，並在低耗能顯示技術上建立關鍵地位，成為回應AI時代能源效率需求的重要方向之一。

報告指出，半導體等關鍵技術產業已成為全球創新重心，入選企業數量首次超越製藥業，反映AI與數位化發展正加速推動產業結構轉變。元太科技與台灣半導體產業龍頭共同入榜，也顯示電子紙技術在新一波AI與數位應用中的角色正逐步提升。

隨著AI快速發展，從資料中心到各類終端設備的用電需求持續攀升，能源效率已成為科技產業的重要課題。在此背景下，顯示設備作為人機互動最頻繁的介面，其能耗問題逐漸受到重視，也使低耗能顯示技術的重要性快速提升。電子紙以低耗能特性，有效降低顯示端的能源負擔，補足數位基礎建設中過去較少被關注的一環，成為支撐AI時代永續發展的重要技術之一。

「我們很榮幸入選全球百大創新企業，這代表元太科技在電子紙關鍵技術與專利布局上的長期投入，獲得國際級肯定。」元太科技董事長李政昊表示，「AI的競賽不只是算力競賽，更是能源效率的競賽。在AI快速發展下，整體數位基礎設施的能源需求大幅提升，而電子紙以近乎零待機耗電的特性，可有效降低終端顯示的能源消耗，將在AI時代扮演關鍵的節能角色。」

元太科技長期投入電子紙材料、驅動技術與系統整合等核心領域研發，並建立完整的全球專利布局。電子紙具備雙穩態（bistable）特性，僅在畫面更新時耗電，可大幅降低顯示設備的能源消耗，已廣泛應用於電子書閱讀器、電子貨架標籤（ESL）、智慧交通與數位看板等場域，展現跨產業應用與擴展能力。

市場研究指出，AI相關運算與基礎設施的電力需求正以約15%的年複合成長率持續增加，預估至2030年全球AI新增電力需求將達約4,690億度電（469 TWh），相當於德國一整年的用電量，也約當700億美金以上的商用電費花費，顯示能源議題將成為AI發展的重要限制因素。

本次元太科技入選不僅是對公司長期研發投入與專利策略的肯定，也展現電子紙在低耗能顯示、AI應用與永續發展交會下的策略價值。在AI持續推動創新發展的同時，如何兼顧能源效率與環境永續已成為產業關鍵課題，而元太科技正以電子紙技術參與並回應這項挑戰。未來將持續深化材料、顯示與系統整合技術，推動電子紙在更多應用場域的發展，並以低耗能顯示技術，支援全球數位化與低碳轉型。