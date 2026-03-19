創見連15年力挺HBL高中籃球聯賽 周末總決賽邀球迷小巨蛋觀戰

114學年度HBL高中籃球聯賽將於3月21日至22日在台北小巨蛋迎來最終巔峰對決。全球記憶體與儲存裝置領導品牌創見資訊（2451），今年將寫下連續第15年贊助HBL賽事的里程碑，持續以實際行動深耕台灣基層體育。在這個充滿紀念意義的時刻，創見邀請全台球迷接力展現應援熱情，共同為球員集氣。

自2011年首度投身贊助行列，創見資訊在過去15年間，陪伴無數球員經歷從青澀到成熟的蛻變。這些熱血球員用汗水交織出的青春篇章，正是台灣籃壇最具生命力的象徵。作為儲存產業領航者，創見秉持「留住美好回憶」的品牌精神，不僅提供穩定可靠的產品，更致力於支持台灣體育發展，守護球員們追求卓越、永不放棄的籃球魂。