閎康董座看好光通訊及AI檢測大爆發 光通訊檢測未來三年業績倍增

檢測大廠閎康（3587）董事長謝詠芬今日舉行新春媒體記者會釋出重大利多。她說，繼AI晶片蓬勃發展，矽光子及光學元件封裝（CPO）確實已成為下波強勁成長動能。她並以閎康2023至2025年間矽光子等光通訊業績，增幅超過一倍為例印證這個大趨勢，閎康也是主要客戶合作夥伴，全球前三大客戶訂單到手。她更信心滿滿未來三年矽光子相關營收仍可展現倍增的強勁成長動能。

謝詠芬表示，閎康目前營收已逾五成為材料分析（MA），故障分析（FA）及可靠度分析（RA）約各占25%。她強調，隨著日本、美國市場，積極發展先進製程，加上主要設備和材料積極發展2奈米以下先進邏輯和封裝製程，已閎康帶來強勁成長動能。閎康受惠率先在日本布局，土去年占閎康營收占比拉升至15%，已看到閎康受到國際大廠的肯定。

因近期美國一家電動車廠雄心壯心要自建超大型晶圓廠，因本來就與閎康長期合作，也開始接洽閎康深化合作。她透露未來閎康為配合深化材料及電性分析，可能進一步前進美國設立多個實驗室，而且應該很快會有結果。

對於博通和輝達都同步認為AI資料高速傳輸仍會採銅光並進，謝詠芬強調這對閎康來說是一大利多。她也以實際接單，證實目前傳統的光通訊需求還是非常強。

但她以閎康2023~2025年光通訊營收成長一倍的數字，也印證愈來愈多的公司投入要先進光通訊解決方案，美國幾家大型通訊公司也陸續開始打造自己的資料中心晶片，閎康不僅是全球主要光通訊元件大廠合作夥伴，也舉與國內光通訊元件生態系緊密合作。

她認為，檢測及光通訊是目前閎康看到最有機會的行業；而晶圓廠推進先進製程、先進封裝發展的市場，也為閎康帶來很大成長機會。她說閎康灣跟著晶圓大廠將IC製程從28奈米推進到2奈米，在2奈米以下的製程，閎康不但與台灣晶圓大廠合作，與日本Rapidus也有非常好的合作。

謝詠芬說明，日本政府積極支持開發1.4奈米製程，其材料分析是由閎康獨家承做。最近還看到一個更好的趨勢，就是美國晶圓大廠跟設備公司已開始反應在營收實績上，在2023~2025年已呈現，應該有50、60%以上的成長，很高興看到台灣的檢測業不但從台灣走出到日本，現在甚至已經開始接近美國。