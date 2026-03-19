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鴻海旗下夏普社長由河村哲治升任 原社長沖津雅浩升為副會長

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
夏普原社長沖津雅浩將升任為副會長。夏普／提供
夏普原社長沖津雅浩將升任為副會長。夏普／提供

鴻海（2317）旗下夏普（SHARP）19日董事會後表示，新任社長將由現任的專務執行役員CBDO（Business Development）河村哲治擔任，原社長沖津雅浩將升任為副會長，針對高階主管人事安排，將於2026年4月1日生效，以及預計經2026年6月召開之股東大會及董事會決議後，選任之代表董事人選，現已完成內定，特此公告。

夏普表示，沖津雅浩將於2026年4月1日就任代表取締役副會長，並預計於2026年6月召開之第132期定時股東大會結束時，因任期屆滿卸任董事職務。

至於河村哲治將於2026年4月1日就任社長執行役員CEO，並預計於2026年6月召開之第132期定時股東大會及董事會決議後，正式接任代表取締役。

夏普指出，該公司於2025年5月12日發布之「中期經營計畫」中，明確提出三大核心策略方向：「加速品牌事業的全球擴張與轉型」、「建構支撐事業持續擴大的成長基盤」以及「強化驅動成長的經營能力」。旨在提升競爭力、改善財務體質，並宣告重返成長軌道。此後，公司整體業績穩健成長，財務基盤之改善進度亦超越原先預期。

此外，自前年起推動之「裝置事業資產輕量化」策略，隨著今年2月公布顯示裝置事業結構改革方向之確立，已告一段落。

透過過去兩年的努力，夏普已奠定邁向再成長的堅實基礎。未來，為實現中長期的持續增長，該公司將進一步強化既有品牌事業的全球版圖，同時積極推動新事業的創立與具體化，以支撐未來的飛躍式發展，進而全面加速成長動能。

基於此一體認，為確實且迅速推動未來成長戰略，夏普經審慎研議最合適之經營體制，認為河村哲治曾歷任歐洲統括公司及美國銷售公司負責人，具備卓越的海外事業經驗，且長期作為智慧辦公／智慧商業解決方案事業負責人帶動公司全體業績，現亦負責新事業開發，實為擔任社長執行役員兼CEO之最佳人選。

此外，沖津雅浩將運用其長年累積於品牌事業之深厚經驗，以及與合作夥伴建立的強大關係，未來將以副會長身分，持續為提升公司企業價值作出貢獻。

鴻海 夏普

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