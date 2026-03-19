遠傳打造「遠傳智靈」以AI賦能企業智慧營運 打入製造、醫療、運輸

遠傳（4904）電信表示，AI持續成為各界關注焦點，遠傳於智慧城市秀出「遠傳智靈」IT維運成果，展現AI如何強化企業維運韌性，成為推動數位轉型的智慧引擎，已經打入運輸、製造、醫療、運輸、零售、教育及公部門等產業。

「2026智慧城市展」台北場進入第三天，遠傳以「遠傳大人物賦能 創新．韌性．永續前行」為主題，台北展區呈現「城市治理、AI驅動、淨零轉型」三大領域解決方案，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台南市長黃偉哲、雲林縣長張麗善、花蓮縣長徐榛蔚等縣市首長，均蒞臨遠傳展區參觀交流。

遠傳表示，在智慧城市展重現MWC備受矚目的「遠傳智靈」IT維運成果；針對企業導入AI所需的數位基礎建設，也同步展出「遠傳IDC服務」、「遠傳雲端服務」，並與子公司數聯資安攜手展出「AI資安防線」，提供全方位的AI平台、雲地整合與資安防護解決方案，助企業加速AI應用落地，搶佔AI黃金成長先機，此外，更多的綠色資通訊、智慧醫療及數位轉型方案將於20日在高雄展區接力登場，期待攜手南台灣公部門與產業，共同邁向更創新、韌性、永續的智慧城市。

面對AI時代企業對算力的需求急遽成長，又需兼顧節能的雙重挑戰，遠傳表示，「遠傳IDC服務」以「遠傳雲端運算中心（TPKC）」為基礎，在既有的Free Cooling自然進氣冷卻系統架構下，導入液冷解決方案，可彈性支援高功率AI運算負載，打造具備AI算力的次世代資料中心；更提供客製化的一站式服務，企業可彈性選擇氣冷或液冷機櫃，讓不同算力需求可在同一機房彈性運作，無需全面更換IT架構，即可升級為AI-ready、兼顧節能與韌性的資料中心環境。

「遠傳雲端服務（FET Cloud）」為遠傳自建的在地公有雲服務，架構於TPKC雲端運算中心，確保關鍵資料留存台灣，強化數據主權，並兼顧高效運算與永續發展。除了結合GPU資源管理平台，解決企業算力調度的痛點；亦具備多項國際級認證，提供端對端災害備援機制，且全天候維運、確保營運韌性，並具備彈性調度與高度可擴展性，支援智慧城市、智慧交通、智慧醫療等多元AI應用場景。

此外，遠傳指出攜手子公司數聯資安展出的「AI資安防線」，整合AI代理（AI Agent）與專家知識庫，打造「AI Agent-Powered SOC」資安監控服務，透過 AI 即時偵測供應鏈漏洞、自動呈現攻擊路徑與影響範圍，並結合 SOAR 自動化聯防機制，從閘道到端點建立連續防護與風險分級監控，協助企業即時因應高風險事件，接軌國際資安等級。

而遠傳的「遠傳智靈」以AI Agent實現7x24全自動化維運，將維運模式由被動回應升級為主動協作，協助工程師快速掌握系統異常等問題，並由AI協助執行文件查詢、事件分析與自我修復，大幅降低人工判斷與重複作業負擔。同時導入零錯誤方法論，為維運團隊打造可即時指導的「零錯誤教練」，在系統變更上線前，協助修正高風險設計與易錯流程，確保系統穩定運作，全面提升營運效率與服務韌性。

「遠傳智靈」提供端到端整合解決方案，涵蓋雲地平台、應用服務、流程文件與日誌管理等關鍵環節，並具備完整資安防護。透過直觀易用的操作介面，整合企業協作工具與內外部資訊，打造能與員工協作的AI數位助理，將企業專屬知識轉化為可執行的智慧決策。「遠傳智靈」對內已從維運延伸至行政、客服、人資、財務及ESG等多元場景，賦能企業智慧營運；對外更已陸續輸出至製造、醫療、運輸、零售、教育及公部門等多元產業，協助企業以「小步快跑、逐步擴展」的方式，加速AI應用落地，成為引領數位轉型、推動永續成長的智慧引擎。