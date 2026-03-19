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閎康大啖矽光子商機三大客戶等挹注 今年拚雙位數成長

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
閎康科技董事長謝詠芬。記者尹慧中／攝影
閎康科技董事長謝詠芬。記者尹慧中／攝影

閎康（3587）董事長謝詠芬今日表示，公司跨國布局效益持續擴大，預期美國與日本今年成長動能將相當強勁，皆可望擴大貢獻營收，此外矽光子三大國際客戶近年穩健發展，維持三年（2024-2026年）矽光子業績翻倍成長目標。

閎康近年跨國布局成長重心包含美國、日本，謝詠芬今日在媒體交流會上說，配合半導體國際客戶趨勢，持續推動Lab Foundry商業模式，其中日本北海道實驗室除了既有MA布局也將延伸到FA服務預計今年6月設備進廠安裝，預期今年日本營收貢獻可望大於二成，包含既有名古屋、熊本等地布局挹注。

美國方面，她也提到，不少國際美國大客戶都積極來接觸合作，今年美國市場營收占比也可望拉升到一成以上，整體美國日本業績高速成長之下，包含大陸的海外市場營收占比可望達到五成以上。

閎康統計，2025年日本市場營收比重約15%，營收約為8.29億元。美國市場營收比重約8%、約為4.78億元，兩大區域今年成長幅度可望持續超越公司本身平均成長幅度。

另外閎康統計，矽光子營收2023年起高速成長，十大客戶營收貢獻從2023-2024年成長38%，2024-2025年再年成長30%，2025年營收貢獻已達到1.91億元，2026年持續看增雙位數約50%以上，由於美系客戶群相當積極，公司維持三年翻倍的成長目標。

閎康 矽光子 營收

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