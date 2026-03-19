集邦：AI晶片需求續旺 今年晶圓代工產值估增24.8%、台積電成長最強

研調機構集邦最新指出，受北美雲端服務供應商（CSP）與AI新創持續擴大AI軍備競賽帶動，2026年AI主晶片與周邊IC需求將持續扮演全球晶圓代工產業成長主軸，推升全年晶圓代工產值年增24.8%，達2,188億美元，其中台積電（2330）產值預估年增32%，成長幅度居主要業者之冠。

集邦分析，2026年先進製程動能不再只來自輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等AI GPU業者，Google、AWS、Meta等北美CSP，以及OpenAI、Groq等AI新創自研晶片也陸續進入量產與出貨階段，成為5/4奈米及以下製程需求擴張的關鍵來源。受此帶動，台積電5/4奈米及以下產能預計一路滿載至年底，三星晶圓代工相關先進製程接單也明顯增加。

在價格方面，集邦指出，台積電已全面調漲2026年5/4奈米及以下製程代工報價，且因訂單能見度已延伸至2027年，後續不排除連年調升；三星也已在2025年第4季通知客戶，將調高5/4奈米代工價格，反映先進製程供需持續吃緊。

至於成熟製程，集邦認為，8吋晶圓受惠於台積電、三星減產，以及AI電源相關需求穩健，加上中國大陸內需與上半年PC／筆電ODM提前備貨支撐，整體市況較過往改善，部分晶圓廠也已釋出2026年漲價訊息。不過，由於8吋產線復甦情況不一、下半年消費性供應鏈仍有修正風險，評估難以出現全面漲價。

相較之下，12吋成熟製程因28奈米以上持續擴產，加上終端消費性產品受記憶體價格走高影響、出貨預期下修，訂單能見度仍偏低。集邦預期，雖然新品升級與製程轉進有助改善產品組合與平均售價，但2026年12吋成熟製程產能利用率仍難全面滿載，整體來看，真正強勁的成長動能仍集中在先進製程。