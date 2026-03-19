中華電信祭春遊漫遊優惠！日韓每日37元起 搶國際漫遊商機

中華電信（2412）觀察，國人海外旅遊需求攀升，瞄準四月連假出國旅遊熱潮，中華電信以便利、穩定、安全的國際漫遊網路優勢，即日起推出「春遊限定漫遊優惠」，日本20GB 30天優惠價1,288元、韓國20GB 30天則為1,088元，平均每日最低37元起，提供大用量、長天數的定量型漫遊方案，滿足計畫深度旅遊的客戶，自由行查詢交通、使用地圖導航及隨拍即傳的多元需求。

根據交通部觀光署統計，去年國人出國人次高達1,894萬，較前年成長12.4%，顯示海外旅遊需求攀升，日、韓更是國人喜歡的地點。

此外，中華電信指出，提供春遊香港日租型方案每天只要99元，免翻牆也可輕鬆使用LINE、IG、Google、Facebook等服務，全程順暢連線。另針對計畫多國長程旅行的客戶，只需申請「全球通」方案，即能暢遊120多國，讓您輕鬆遊世界、上網免負擔，即刻至中華電信網路門市和APP申請享受出國上網超安心。

中華電信表示，國際漫遊提供出國上網免換SIM卡、輕鬆原機原號隨辦即用，並可依飛機抵達時間提前線上預約漫遊開通時間，同時直接與國外電信業者合作，透過官方安全機制傳輸，提供穩定且受保障的上網服務，降低密碼及個資外洩風險；避免出國使用陌生SIM卡或不明網路可能帶來的風險，資安有保障。此外，客戶申辦國際漫遊後投保中華電信、將來銀行、兆豐保險合作推出的海外一站式旅平險，保費滿1,000元即贈100點Hami Point，再加碼抽台北東京商務艙來回機票！

除月租型客戶享原號漫遊優惠外，中華電信為預付卡客戶貼心推出預付卡漫遊方案，提供1GB遊日韓15天168元、中港澳30天也只要268元，讓預付卡客戶出國旅遊不必換卡也能輕鬆上網；並與當地多家業者合作，單一國家支援多網服務，致力提供客戶更穩定的網路品質，同時全面支援eSIM，申辦更快速便利。