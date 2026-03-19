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鴻海續投資9.18億元 合作ZF布局車用底盤零配件
鴻海今天上午公告，透過子公司轉投資方式，向ZF Foxconn ChassisModules GmbH投資2500萬歐元（約新台幣9.18億元），取得Class A特別股。
鴻海在2024年12月也曾透過子公司轉投資方式，向ZF Foxconn Chassis Modules GmbH投資3010萬歐元（約新台幣11億元），取得Class A特別股。
鴻海在2023年7月宣布，與德國ZF集團合作開發乘用車底盤系統，投資新台幣近190億元取得ZF ChassisModules GmbH普通股比重50%以及Class A特別股。
鴻海今天說明，此次投資主要目的為長期策略投資，Class A 特別股為可轉換特別股，實際轉換價格依交易合約規定辦理。
產業人士指出，ZF Chassis Modules GmbH是車用第1階（Tier 1）廠商ZF將旗下axle組裝部門分拆出來，ZFChassis Modules GmbH前3大客戶包括梅賽德斯-賓士（Mercedes-Benz）、BMW及Stellantis，藉此鴻海打進歐洲傳統車廠供應鏈。
鴻海持續積極布局車用零配件產業鏈。日本媒體3月18日報導，日本三菱電機與鴻海洽商，考慮鴻海出資三菱電機旗下車用零配件子公司Mitsubishi ElectricMobility（MEM）條件，鴻海有意取得MEM股權50%。對於外電報導，鴻海沒有評論。
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