快訊

台鐵驚傳員工執勤喝酒還持刀想砍自家領班 酒測值高達0.85

台股收盤下跌658點再破月線 台積電收低55元

迎TWICE演唱會「手機租借」超夯！拍照神器日租價格曝、4品牌業者最推它

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海續投資9.18億元 合作ZF布局車用底盤零配件

中央社／ 台北19日電

鴻海今天上午公告，透過子公司轉投資方式，向ZF Foxconn ChassisModules GmbH投資2500萬歐元（約新台幣9.18億元），取得Class A特別股。

鴻海在2024年12月也曾透過子公司轉投資方式，向ZF Foxconn Chassis Modules GmbH投資3010萬歐元（約新台幣11億元），取得Class A特別股。

鴻海在2023年7月宣布，與德國ZF集團合作開發乘用車底盤系統，投資新台幣近190億元取得ZF ChassisModules GmbH普通股比重50%以及Class A特別股。

鴻海今天說明，此次投資主要目的為長期策略投資，Class A 特別股為可轉換特別股，實際轉換價格依交易合約規定辦理。

產業人士指出，ZF Chassis Modules GmbH是車用第1階（Tier 1）廠商ZF將旗下axle組裝部門分拆出來，ZFChassis Modules GmbH前3大客戶包括梅賽德斯-賓士（Mercedes-Benz）、BMW及Stellantis，藉此鴻海打進歐洲傳統車廠供應鏈。

鴻海持續積極布局車用零配件產業鏈。日本媒體3月18日報導，日本三菱電機與鴻海洽商，考慮鴻海出資三菱電機旗下車用零配件子公司Mitsubishi ElectricMobility（MEM）條件，鴻海有意取得MEM股權50%。對於外電報導，鴻海沒有評論。

鴻海 BMW 新台幣

延伸閱讀

鴻海傳入股三菱車用零件 可能取得50%股權 公司未評論

鴻海橋頭廠拚2026年上半年生產電巴

業者投入 AI 算力建置將放寬 數發部：已獲鴻海提出投資申請

鴻海去年獲利創新高每股賺13.61元　第4季3率3降

相關新聞

鴻海傳入股三菱車用零件 可能取得50%股權 公司未評論

鴻海傳出有意入股三菱電機旗下車用零件事業子公司「Mitsubishi Electric Mobility」，而且可能取得50%股權。根據日媒報導，三菱電機決定接受鴻海投資車用事業零件子公司，鴻海則藉此發展電動車代工事業，強化價格競爭力、取得市場優勢。

黃仁勳大讚OpenClaw「龍蝦」是下一個ChatGPT

俗稱「龍蝦」的AI助理程式OpenClaw近來爆紅，輝達執行長黃仁勳17日認為，「龍蝦」絕對會是「下一個ChatGPT」，將讓人們與AI的互動邁進一大步，而且會帶動個人的專業能力大幅提升。

輝達挺光通訊！破除「光銅並進」疑慮 台鏈安啦

輝達執行長黃仁勳於今年GTC大會提出「光銅並進」，引發市場對光通訊發展時程疑慮。但他17日於輝達全球媒體分享會明確指出，正加速與台灣供應鏈合作，與台積電共同開發的COUPE（矽光子整合平台）製程順利推進，光通訊仍是AI基礎建設關鍵路徑。

南市府攜群聯登上美國GTC 城市治理導入AI知識管理提升10倍效能

為加速推動智慧城市發展，台南市政府與群聯電子攜手合作，導入先進生成式AI技術，共同打造符合城市治理需求的新世代AI應用，透過在地化部署與高效能AI系統，讓人工智慧真正走入市政服務與市民生活。這套AI知識管理系統已於近期在美國加州舉辦的NVIDIA GTC 2026正式展出，向全球展示台南在智慧城市AI應用上的創新成果。

imec 獲全球最先進 High-NA EUV 系統

比利時微電子研究中心（imec）宣布艾司摩爾（ASML）EXE:5200高數值孔徑極紫外光（high-NA EUV）微影系統順利到廠，這套設備是目前市面上最先進的微影工具。藉由此次的策略里程碑，imec進一步確立其在埃米時代扮演產業發展基地的關鍵地位，提供其全球夥伴生態系統提前取得新一代晶片微縮技術的空前機會。

高雄市長陳其邁團隊造訪汎銓美國 交流AI與半導體合作

高雄市長陳其邁率團赴美參加 NVIDIA GTC 大會 並進行半導體與 AI 產業交流之際，特別拜會台灣半導體材料分析與AI晶片分析平台公司汎銓美國子公司，由於汎銓美國公司已提前於美國矽谷建立MSS USA AI晶片分析平台，這次活動中邀請多家矽谷一線半導體與AI科技公司，在汎銓矽谷據點與高雄市政府團隊進行商務交流與技術討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。