快訊

台鐵驚傳員工執勤喝酒還持刀想砍自家領班 酒測值高達0.85

台股收盤下跌658點再破月線 台積電收低55元

迎TWICE演唱會「手機租借」超夯！拍照神器日租價格曝、4品牌業者最推它

聽新聞
0:00 / 0:00

記憶體吃緊外溢效應 光碟片近10年首見報價調漲

中央社／ 台北19日電

AI熱潮帶動記憶體供應吃緊效應持續外溢，過去被視為成熟的光碟片產業，意外迎來價格反彈；光碟片大廠錸德指出，因市場需求回溫與供給收斂，今年首季報價調漲逾10%，預期下一季仍有10%至20%的上漲空間，光碟產業迎來意外的春天，被業界視為近10年來罕見現象。

AI運算對記憶體容量與速度需求極高，帶動DRAM與NAND Flash等記憶體產品供不應求，市場資源明顯向高階AI應用傾斜。記憶體大廠美光（Micron）公布最新財報，在AI熱潮帶動記憶體需求暴增的情況下，美光營收大幅成長近2倍；三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）也受惠記憶體漲價潮，反映整體儲存產業景氣熱度。

記憶體供不應求效應持續外溢，導致儲存供應鏈全面吃緊，進而帶動硬碟SSD需求與價格走強；連過去被視為成熟甚至式微的光儲存產業，也意外迎來價格反彈。

光碟片大廠錸德指出，傳統儲存媒介的供需結構出現變化，在市場需求回溫與供給收斂的雙重影響下，去年底就已開始醞釀漲價，今年首季光碟片報價已成功調漲逾10%，預期下一季仍有10%至20%的上漲空間，成為近10年來罕見的價格上漲狀況。

錸德表示，由於硬體價格上漲，部分國際客戶為分散風險或降低成本，也開始回頭採用光碟片，帶動需求意外升溫；此外，長期以來市場不少業者產能逐步退出，市場供給也收斂，進一步造成這次光碟片價格上升的背景，近期來自國際客戶的訂單明顯增加，採購量持續擴大。

目前錸德光碟片主要生產基地位於台灣與越南，隨著全球客戶下單動能增強，產線稼動率同步提升，帶動整體營運表現改善。

光碟片大廠中環也證實，目前來看光碟片價格是上漲的趨勢，每個客戶下訂的採購週期不同，所以會看當時訂單調整。

錸德近年來積極以本業核心技術轉型，從本業的記錄型光碟演進至媒體事業、面板上游零組件、能源事業與文創娛樂等4大主軸。

錸德表示，雖然消費性市場需求放緩，仍持續深耕利基市場，推出的B2B歸檔光碟（Archive Disc），具備低耗能、長壽命且防駭客竄改的特性，期望與AI世代儲存市場接軌，讓光碟事業得以延續發展並貢獻穩定現金流。

分散風險 價格 DRAM 記憶體 錸德

延伸閱讀

不甩美光重摔！記憶體模組「爆發式 EPS」吸金 威剛、十銓等逆勢突圍

HBM噴發撐不住股價？美光擴產添壓、三星罷工攪動 台記憶體股多空激戰

美光財報／上季營收狂增兩倍 財測也超猛 盤後竟重挫5%？宣布大增支出

三星看好記憶體需求！宣布考慮「多年期長約」取代季約或年約 穩定供應

相關新聞

鴻海傳入股三菱車用零件 可能取得50%股權 公司未評論

鴻海傳出有意入股三菱電機旗下車用零件事業子公司「Mitsubishi Electric Mobility」，而且可能取得50%股權。根據日媒報導，三菱電機決定接受鴻海投資車用事業零件子公司，鴻海則藉此發展電動車代工事業，強化價格競爭力、取得市場優勢。

黃仁勳大讚OpenClaw「龍蝦」是下一個ChatGPT

俗稱「龍蝦」的AI助理程式OpenClaw近來爆紅，輝達執行長黃仁勳17日認為，「龍蝦」絕對會是「下一個ChatGPT」，將讓人們與AI的互動邁進一大步，而且會帶動個人的專業能力大幅提升。

輝達挺光通訊！破除「光銅並進」疑慮 台鏈安啦

輝達執行長黃仁勳於今年GTC大會提出「光銅並進」，引發市場對光通訊發展時程疑慮。但他17日於輝達全球媒體分享會明確指出，正加速與台灣供應鏈合作，與台積電共同開發的COUPE（矽光子整合平台）製程順利推進，光通訊仍是AI基礎建設關鍵路徑。

南市府攜群聯登上美國GTC 城市治理導入AI知識管理提升10倍效能

為加速推動智慧城市發展，台南市政府與群聯電子攜手合作，導入先進生成式AI技術，共同打造符合城市治理需求的新世代AI應用，透過在地化部署與高效能AI系統，讓人工智慧真正走入市政服務與市民生活。這套AI知識管理系統已於近期在美國加州舉辦的NVIDIA GTC 2026正式展出，向全球展示台南在智慧城市AI應用上的創新成果。

imec 獲全球最先進 High-NA EUV 系統

比利時微電子研究中心（imec）宣布艾司摩爾（ASML）EXE:5200高數值孔徑極紫外光（high-NA EUV）微影系統順利到廠，這套設備是目前市面上最先進的微影工具。藉由此次的策略里程碑，imec進一步確立其在埃米時代扮演產業發展基地的關鍵地位，提供其全球夥伴生態系統提前取得新一代晶片微縮技術的空前機會。

高雄市長陳其邁團隊造訪汎銓美國 交流AI與半導體合作

高雄市長陳其邁率團赴美參加 NVIDIA GTC 大會 並進行半導體與 AI 產業交流之際，特別拜會台灣半導體材料分析與AI晶片分析平台公司汎銓美國子公司，由於汎銓美國公司已提前於美國矽谷建立MSS USA AI晶片分析平台，這次活動中邀請多家矽谷一線半導體與AI科技公司，在汎銓矽谷據點與高雄市政府團隊進行商務交流與技術討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。