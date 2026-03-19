記憶體吃緊外溢效應 光碟片近10年首見報價調漲

AI熱潮帶動記憶體供應吃緊效應持續外溢，過去被視為成熟的光碟片產業，意外迎來價格反彈；光碟片大廠錸德指出，因市場需求回溫與供給收斂，今年首季報價調漲逾10%，預期下一季仍有10%至20%的上漲空間，光碟產業迎來意外的春天，被業界視為近10年來罕見現象。

AI運算對記憶體容量與速度需求極高，帶動DRAM與NAND Flash等記憶體產品供不應求，市場資源明顯向高階AI應用傾斜。記憶體大廠美光（Micron）公布最新財報，在AI熱潮帶動記憶體需求暴增的情況下，美光營收大幅成長近2倍；三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）也受惠記憶體漲價潮，反映整體儲存產業景氣熱度。

記憶體供不應求效應持續外溢，導致儲存供應鏈全面吃緊，進而帶動硬碟SSD需求與價格走強；連過去被視為成熟甚至式微的光儲存產業，也意外迎來價格反彈。

光碟片大廠錸德指出，傳統儲存媒介的供需結構出現變化，在市場需求回溫與供給收斂的雙重影響下，去年底就已開始醞釀漲價，今年首季光碟片報價已成功調漲逾10%，預期下一季仍有10%至20%的上漲空間，成為近10年來罕見的價格上漲狀況。

錸德表示，由於硬體價格上漲，部分國際客戶為分散風險或降低成本，也開始回頭採用光碟片，帶動需求意外升溫；此外，長期以來市場不少業者產能逐步退出，市場供給也收斂，進一步造成這次光碟片價格上升的背景，近期來自國際客戶的訂單明顯增加，採購量持續擴大。

目前錸德光碟片主要生產基地位於台灣與越南，隨著全球客戶下單動能增強，產線稼動率同步提升，帶動整體營運表現改善。

光碟片大廠中環也證實，目前來看光碟片價格是上漲的趨勢，每個客戶下訂的採購週期不同，所以會看當時訂單調整。

錸德近年來積極以本業核心技術轉型，從本業的記錄型光碟演進至媒體事業、面板上游零組件、能源事業與文創娛樂等4大主軸。

錸德表示，雖然消費性市場需求放緩，仍持續深耕利基市場，推出的B2B歸檔光碟（Archive Disc），具備低耗能、長壽命且防駭客竄改的特性，期望與AI世代儲存市場接軌，讓光碟事業得以延續發展並貢獻穩定現金流。