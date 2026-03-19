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Marvell 董事長暨執行長 Matt Murphy 將發表 COMPUTEX 主題演講
COMPUTEX主辦單位之一外貿協會於今日宣布，Marvell董事長暨執行長Matt Murphy應邀將發表COMPUTEX 2026主題演講。
外貿協會指出，Marvell是全球數據基礎建設半導體解決方案的領導者，為下一代AI基礎建設提供全面的端對端連接技術，以及針對超大規模業者與雲端資料中心客戶的客製化晶片解決方案。
在Murphy的領導下，該公司專注於解決AI最重大的挑戰之一，也就是如何在日益複雜的基礎架構中，高效地移動、儲存、處理並保護全球迅速增長的數據量。
同時，Marvell的技術支援現代AI資料中心基礎設施的各個關鍵環節，從伺服器與機架內部架構，到串聯全球各地資料中心的網路，協助客戶部署具備前所未有性能與規模的AI最佳化系統。Murphy將在主題演講中進一步闡述Marvell及其廣泛的合作夥伴生態系如何攜手推動產業開啟下一波AI創新浪潮。
COMPUTEX 2026將於6月2日至6月5日登場，展覽規模再創新高，共1,500家海內外企業使用達6,000個攤位。
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