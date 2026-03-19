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台光電盤中強攻漲停板！法人看「M9世代」戰力分析

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台光電（2383）為全球最大無鹵素銅箔基板（CCL）供應商，19日午盤隨即強攻漲停板2,970元，表現強勢。近期投信法人連續買超，推升股價再創新高，籌碼面亦具支撐力道。

法人分析，隨著Google於2025年11月推出Gemini 3.0，引爆AI運算新一輪競爭，憑藉強大推理與長文本處理能力震撼市場，也突顯自研ASIC架構的TPU在成本與效能上的優勢。

根據市場估算，同規模算力中心採用Google TPU系統，建置成本較傳統方案低40%至50%，帶動CSP大廠加速導入自研晶片。台光電作為TPU基板材料主要供應商，市占率高達70%至80%，隨TPU v7（Ironwood）大規模部署，產品單價與出貨量可望同步攀升。

在技術演進方面，法人指出，為支撐新一代AI算力平台，包括NVIDIA Rubin架構與高階TPU，材料規格正由M7、M8快速升級至M9等級。由於AI叢集運算對高速傳輸與低損耗要求極高，交換器規格亦由400G邁向800G甚至1.6T，帶動高階CCL需求顯著成長。

法人表示，台光電在M8世代已建立領先優勢，M9研發與認證進度亦居業界前段，憑藉低耗損材料技術，維持35%以上高毛利率，展現明顯技術門檻與競爭優勢。

營運表現方面，台光電2月營收年增45%，累計前二月營收210.56億元，年增50.2%。公司同步啟動擴產計畫，包括斥資27.8億元取得觀音廠辦，並於中國昆山與中山新建產線，整體產能預計提升近三成。法人預估，在TPU v7、Rubin平台與1.6T交換器需求帶動下，2026年營收有望突破1,100億元。

隨全球四大CSP持續擴大AI基礎建設投資，帶動材料規格升級趨勢確立，台光電憑藉率先通過M9認證並進入量產的優勢，將掌握技術紅利與定價權，長線成長動能備受市場看好。

材料 基礎建設 法人

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