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南市府攜群聯登上美國GTC 城市治理導入AI知識管理提升10倍效能

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
群聯電子在 NVIDIA GTC 展會攤位上向全球展示與台南市政府的合作案，以及在智慧城市AI應用上的創新成果。圖／群聯電子提供
群聯電子在 NVIDIA GTC 展會攤位上向全球展示與台南市政府的合作案，以及在智慧城市AI應用上的創新成果。圖／群聯電子提供

為加速推動智慧城市發展，台南市政府與群聯電子攜手合作，導入先進生成式AI技術，共同打造符合城市治理需求的新世代AI應用，透過在地化部署與高效能AI系統，讓人工智慧真正走入市政服務與市民生活。這套AI知識管理系統已於近期在美國加州舉辦的NVIDIA GTC 2026正式展出，向全球展示台南在智慧城市AI應用上的創新成果。

市府表示，本次合作中，台南市政府導入由群聯電子自主研發的 aiDAPTIV 技術，建置新一代AI知識管理系統，可針對市府內部龐大的行政資料、知識文件及跨局處資訊進行快速整理、搜尋與智慧推論，大幅提升政府內部知識流通效率與決策支援能力。

群聯電子近日參加全球AI技術指標性盛會 NVIDIA GTC 展會，並在展會攤位上向全球展示與台南市政府的合作案，以及在智慧城市AI應用上的創新成果。透過群聯aiDAPTIV技術的支援，系統可採用地端部署架構，確保資料安全與自主可控，特別適合政府部門及高度重視資訊安全的公共服務場域。

相較於傳統AI智慧查詢系統，本次合作建置的AI知識管理系統在實際應用中可達到最高10倍以上的效能提升，同時兼具低建置成本與大規模部署能力，讓AI不再局限於少數高成本應用，而是能夠更廣泛地落實於市政服務、民眾查詢、行政協作及公共治理等多元場景。

台南市政府表示，未來將持續結合產業創新能量，推動更多AI落地應用，讓智慧科技真正服務市民生活，朝向更高效率、更智慧、更貼近民眾需求的城市治理模式邁進。

群聯電子在 NVIDIA GTC 展會攤位上向全球展示與台南市政府的合作案，以及在智慧城市AI應用上的創新成果。圖／群聯電子提供
群聯電子在 NVIDIA GTC 展會攤位上向全球展示與台南市政府的合作案，以及在智慧城市AI應用上的創新成果。圖／群聯電子提供

人工智慧 智慧城市

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