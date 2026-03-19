聽新聞
0:00 / 0:00
外資：Blackwell 與 Rubin 在2025-2027年 訂單可能超過1兆美元
亞系券商在GTC 2026會後認為，Agent與推論需求將成為成長動能，預期Blackwell與Rubin在2025-2027年訂單可能超過1兆美元，之前預估2025-2026年為5,000億美元。
券商指出，硬體部分：將推論中的prefill與decode階段分離，並在後者降低對HBM的依賴，並採用依賴SRAM 的 Groq LPU。封裝光學（CPO）將應用於 NVLink8 互連技術（出現在 Feynman 架構中），並將採用光纖全互連（all-to-all）來連接不同機櫃（機櫃內仍使用銅線連接）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。