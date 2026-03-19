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高雄市長陳其邁團隊造訪汎銓美國 交流AI與半導體合作

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
高雄市長陳其邁團隊造訪汎銓美國子公司，並邀集美國矽谷一線AI大廠進行交流AI，並展開半導體合作。圖／汎銓提供
高雄市長陳其邁團隊造訪汎銓美國子公司，並邀集美國矽谷一線AI大廠進行交流AI，並展開半導體合作。圖／汎銓提供

高雄市長陳其邁率團赴美參加 NVIDIA GTC 大會 並進行半導體與 AI 產業交流之際，特別拜會台灣半導體材料分析與AI晶片分析平台公司汎銓美國子公司，由於汎銓美國公司已提前於美國矽谷建立MSS USA AI晶片分析平台，這次活動中邀請多家矽谷一線半導體與AI科技公司，在汎銓矽谷據點與高雄市政府團隊進行商務交流與技術討論。

汎銓指出，隨著全球AI與先進半導體產業快速發展，材料分析、故障分析及AI晶片研發驗證需求同步大幅增加。汎銓近年持續深化全球布局，除台灣研發基地外，亦在美國矽谷、日本及中國大陸設立營運據點，其中MSS USA 更是公司在北美建立的AI晶片分析平台核心據點。

汎銓表示，此次高雄市長率團赴美，主要聚焦於 半導體供應鏈韌性、AI人才培育及城市級AI應用 等議題。汎銓作為已在矽谷建立技術平台的台灣企業，特別安排於MSS USA公司內部舉辦交流會議，邀請多家矽谷科技企業代表，共同與高雄市政府團隊進行交流，分享AI晶片研發、先進製程材料分析及半導體供應鏈合作的最新趨勢。

汎銓表示，AI晶片的研發與量產過程，對於材料分析（MA）、故障分析（FA）以及先進檢測技術 的需求正快速提升，而矽谷仍是全球 AI 技術創新最重要的核心之一。透過MSS USA 平台，公司可直接與美國 AI 與半導體客戶進行研發合作，並協助全球客戶加速新一代AI晶片與先進製程技術開發。

汎銓指出，未來將持續透過台灣、美國、日本及亞洲多據點布局，深化與全球Tier-1 半導體與 AI 客戶的合作，並在AI晶片分析、先進製程材料分析與矽光子檢測等領域持續投入研發，進一步強化台灣在全球半導體產業鏈中的技術角色。

汎銓表示，此次在矽谷與高雄市政府團隊及美國科技企業的交流，也象徵台灣半導體技術服務產業與全球AI生態系的連結正持續深化，將持續扮演全球AI與先進半導體研發的重要技術合作夥伴。

汎銓美國執行長柳淳浩接待高雄市長陳其邁團隊造訪。圖／汎銓提供
汎銓美國執行長柳淳浩接待高雄市長陳其邁團隊造訪。圖／汎銓提供

矽谷 先進製程 美國

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