黃仁勳：輝達深耕以台發展

輝達執行長黃仁勳17日回應地緣政治問題時表示，輝達會在以色列長期發展，「對台灣也是」。他並認為，全球對晶片的需求大幅上升，川普政府任內要讓台灣半導體四成產能赴美非常困難。

他說，輝達在以色列的運作非常穩定，當地有6,000名員工（家庭），很擔心他們，但對以色列會100%投入，會在那裡長期發展，「這一點對台灣同樣適用」。

黃仁勳強調，台灣是輝達全球供應鏈的核心樞紐，輝達也在台灣擁有數千名員工，並與數百家供應商合作，其中多數為全球關鍵企業。他直言，「我百分之百相信，在未來很長一段時間，輝達、甚至全世界都將持續依賴台灣」，並呼籲各方維持理性與合作，避免地緣衝突對產業造成更大衝擊。

談到美方提出將部分半導體產能轉移回美國的政策目標，甚至喊出「取得台灣40%產能」的說法，黃仁勳坦言難度極高。

他說，儘管台積已在亞利桑那州設廠並逐步建立在地供應鏈，但在全球晶片需求快速成長下，即使新增產能，也難以在短期內達成。