H200重啟生產、Groq伺機突圍 輝達兩顆晶片...猛攻大陸市場

輝達執行長黃仁勳17日於GTC全球媒體分享會表示，已重啟並加快生產H200銷陸。此外，輝達傳也正在準備能在大陸銷售Groq推論晶片，試圖在競爭日益激烈的AI推論市場中站穩腳跟。

法人指出，輝達衝刺H200生產，有助擴大其中國市場占有率，助益鴻海（2317）、英業達等在大陸有不少雲端服務供應商（CSP）客戶的伺服器廠後續出貨。

黃仁勳說，「我們已經拿到中國許多客戶的H200許可證，我們已經接到很多客戶的採購訂單，我們正在重啟製造中」，「我們的供應鏈正在動起來」。

這款基於較舊世代Hopper架構的產品，先前因為美中監管趨嚴於去年停產。此次在取得出口許可後重啟生產，標誌輝達在重新進入中國大陸市場方面取得了進展。

路透報導，北京當局已批准多家陸企能夠採購H200訂單。一名陸企消息人士說，不知道北京是否已給予最後批准，但已收到輝達通知，能夠下單。H200是基於較舊世代Hopper架構的產品，先前因為美中監管趨嚴於去年暫停生產，如今取得出口許可並重啟生產，象徵輝達在重新進入中國大陸市場方面，取得進展。

路透另一篇報導指出，輝達正準備推出一款可銷往大陸市場的Groq晶片版本，並非特別為大陸降規設計，而是具備可與其他系統整合的彈性，預計最快5月上市。

輝達即將推出的Vera Rubin繪圖處理器（GPU）用於海外資料中心進行模型訓練，可銷往大陸的Groq晶片則負責推論運算，兩者並非打包銷售，而是分別部署於不同市場，以因應出口管制的限制。