聽新聞
0:00 / 0:00

H200重啟生產、Groq伺機突圍 輝達兩顆晶片...猛攻大陸市場

經濟日報／ 編譯季晶晶、特派記者李孟珊／綜合報導
輝達執行長黃仁勳17日於GTC全球媒體分享會表示，已重啟並加快生產H200銷陸。 路透
輝達執行長黃仁勳17日於GTC全球媒體分享會表示，已重啟並加快生產H200銷陸。 路透

輝達執行長黃仁勳17日於GTC全球媒體分享會表示，已重啟並加快生產H200銷陸。此外，輝達傳也正在準備能在大陸銷售Groq推論晶片，試圖在競爭日益激烈的AI推論市場中站穩腳跟。

法人指出，輝達衝刺H200生產，有助擴大其中國市場占有率，助益鴻海（2317）、英業達等在大陸有不少雲端服務供應商（CSP）客戶的伺服器廠後續出貨。

黃仁勳說，「我們已經拿到中國許多客戶的H200許可證，我們已經接到很多客戶的採購訂單，我們正在重啟製造中」，「我們的供應鏈正在動起來」。

這款基於較舊世代Hopper架構的產品，先前因為美中監管趨嚴於去年停產。此次在取得出口許可後重啟生產，標誌輝達在重新進入中國大陸市場方面取得了進展。

路透報導，北京當局已批准多家陸企能夠採購H200訂單。一名陸企消息人士說，不知道北京是否已給予最後批准，但已收到輝達通知，能夠下單。H200是基於較舊世代Hopper架構的產品，先前因為美中監管趨嚴於去年暫停生產，如今取得出口許可並重啟生產，象徵輝達在重新進入中國大陸市場方面，取得進展。

路透另一篇報導指出，輝達正準備推出一款可銷往大陸市場的Groq晶片版本，並非特別為大陸降規設計，而是具備可與其他系統整合的彈性，預計最快5月上市。

輝達即將推出的Vera Rubin繪圖處理器（GPU）用於海外資料中心進行模型訓練，可銷往大陸的Groq晶片則負責推論運算，兩者並非打包銷售，而是分別部署於不同市場，以因應出口管制的限制。

北京 H200 大陸 輝達 黃仁勳

延伸閱讀

集邦：CSP自研晶片擴張 輝達GTC 2026轉攻AI推理落地

路透：大陸已批准多家陸企採購輝達H200晶片

黃仁勳：輝達需多兆美元規模製造產能 晶圓廠會很忙

黃仁勳攻陸：輝達H200重啟生產、Groq新晶片登場 夾縫搶AI市場

相關新聞

黃仁勳大讚OpenClaw「龍蝦」是下一個ChatGPT

俗稱「龍蝦」的AI助理程式OpenClaw近來爆紅，輝達執行長黃仁勳17日認為，「龍蝦」絕對會是「下一個ChatGPT」，將讓人們與AI的互動邁進一大步，而且會帶動個人的專業能力大幅提升。

輝達挺光通訊！破除「光銅並進」疑慮 台鏈安啦

輝達執行長黃仁勳於今年GTC大會提出「光銅並進」，引發市場對光通訊發展時程疑慮。但他17日於輝達全球媒體分享會明確指出，正加速與台灣供應鏈合作，與台積電共同開發的COUPE（矽光子整合平台）製程順利推進，光通訊仍是AI基礎建設關鍵路徑。

鴻海傳入股三菱車用零件 可能取得50%股權 公司未評論

鴻海傳出有意入股三菱電機旗下車用零件事業子公司「Mitsubishi Electric Mobility」，而且可能取得50%股權。根據日媒報導，三菱電機決定接受鴻海投資車用事業零件子公司，鴻海則藉此發展電動車代工事業，強化價格競爭力、取得市場優勢。

三星5月罷工…恐加劇NAND晶片漲勢 DRAM台廠補

三星工會昨（18）日以壓倒性的票數，同意若勞資雙方無法針對與績效獎金相關的糾紛達成共識，將在5月展開為期18天大罷工，加劇生產中斷風險，在全球記憶體供應短缺之際，可能引發更強大的缺貨漲價效應。

台達電咬AI電力革命商機 市場新寵800V高壓直流系統Q3提前量產

輝達新世代AI伺服器對電力要求更高，引爆新一波電力大革命，800V高壓直流成為新寵，台達電拔得頭籌，旗下800V高壓直流系統將於今年第3季提前進入量產，較原規畫提早一季，同步推進的400V架構亦將於第3季導入，大咬AI電力大革命商機。

H200重啟生產、Groq伺機突圍 輝達兩顆晶片...猛攻大陸市場

輝達執行長黃仁勳17日於GTC全球媒體分享會表示，已重啟並加快生產H200銷陸。此外，輝達傳也正在準備能在大陸銷售Groq推論晶片，試圖在競爭日益激烈的AI推論市場中站穩腳跟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。