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上詮搭上線 營運喊衝

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

輝達執行長黃仁勳美西時間17日透露，採用台積電（2330）COUPE製程的共同封裝光學（CPO）目前正在順利量產。據悉，光通訊廠上詮扮演台積電順利量產關鍵的光纖陣列（FAU）供應商，目前應用在可插拔式CPO產品正量產出貨，規劃今年開始擴大產能，成為台積電COUPE製程推進的贏家。

黃仁勳近日雖然強調未來AI伺服器架構將以「光銅並行」模式在資料傳輸上，惟針對外界關心的CPO應用，他亦指出，與台積電COUPE製程的CPO產品已經開始量產出貨，代表光通訊市場需求並不會因此衰退或明顯減少。

上詮在CPO領域上已獲得台積納入COUPE製程生態系，主要供應FAU產品。法人指出，上詮應用在1.6T光引擎（OE）封裝在載板上的FAU產品正在小量出貨當中，且公司除了既有客戶之外，更有望取得其他美系大客戶訂單，因此今年將有望擴大FAU產能。

上詮目前在1.6T的FAU取得客戶大筆訂單之外，也開始投入應用在3.2T、6.4T的新產品線，最快明年有機會開始量產出貨新產品。上詮目前在FAU產品線當中主要以ReLFACon（可耐回焊透鏡式光纖陣列連接器，Reflowable Lensed Fiber Array Connector）切入市場，這也是上詮在經過多年布局後，帶動公司未來營運成長的主要產品線。

FAU為矽光子晶片、CPO當中的核心元件之一，主要應用在於將多光纖芯在固定間隔下，對準光訊號收發，技術門檻在於將光纖陣列以高密度、高精準度，加上高良率，上詮在該領域已經研發布局多年，在取得台積電生態系門票後，幾乎等同於上詮在未來CPO市場已經成為不可或缺的重要供應商。

輝達 黃仁勳 製程

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