鴻海橋頭廠拚2026年上半年生產電巴

鴻海（2317）除了在拓展日本電動車版圖頻頻取得成績之外，台灣電動車與零組件方面也取得進展，其中，高雄橋頭電動車工廠，規劃將在今年上半年生產新世代的電動巴士Model T，以供應台灣市場。至於鴻海高雄和發電池廠，其儲能大電量電芯也進入了量產。

鴻海集團旗下鴻華先進表示，橋頭新廠主要生產Model T第2代車款，初期產能規劃年產500輛；由於今年處於量產爬坡階段，今年也不是完整生產年度，目標規劃量產250輛以上，後續視爬坡進度調整。

至於和發電池廠，根據鴻海規劃，和發產業園區鴻海電芯研發暨試量產中心，是鴻海在台灣打造新能源產業鏈，再達成一個重要里程碑。

此電芯研發暨試量產中心預估將投入約60億元，並提供電動巴士、乘用車及儲能電芯等應用所需，產能可以達到1GWh，未來將視台灣國產化電芯的市場需求持續擴充。

至於智慧電動車的進度，鴻海表示，與中東車廠（沙烏地阿拉伯）的電子電器架構（EEA）合作，已經進入生產系統整合與全功能測試階段。針對進階自駕訓練方面，也開始了AI視覺模型，來提升安全性與擬人化體驗。