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黃仁勳點名三星 加入晶圓代工
輝達執行長黃仁勳於17日提及全球供應鏈夥伴。他強調，與台積電（2330）在先進製程與封裝領域合作持續深化，但也罕見點名三星參與AI晶片製造，引發市場對代工版圖重組高度關注。
黃仁勳指出，AI基礎建設需求爆發，對晶圓與先進封裝產能的依賴遠超以往，「需要大量晶圓」，要求台積電加速擴產以支撐未來成長動能。 他也確認部分新一代AI推論晶片交由三星4奈米製程生產，並進入量產階段，預計下半年出貨。
此舉被視為輝達在維持台積電先進製程主軸下，逐步導入「雙供應鏈策略」。
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