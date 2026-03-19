聽新聞
0:00 / 0:00

輝達挺光通訊！破除「光銅並進」疑慮 台鏈安啦

經濟日報／ 特派記者李孟珊／加州聖荷西17日電
輝達執行長黃仁勳於今年GTC大會提出「光銅並進」，引發市場對光通訊發展時程疑慮。路透
輝達執行長黃仁勳於今年GTC大會提出「光銅並進」，引發市場對光通訊發展時程疑慮。路透

輝達執行長黃仁勳於今年GTC大會提出「光銅並進」，引發市場對光通訊發展時程疑慮。但他17日於輝達全球媒體分享會明確指出，正加速與台灣供應鏈合作，與台積電（2330）共同開發的COUPE（矽光子整合平台）製程順利推進，光通訊仍是AI基礎建設關鍵路徑。

業界看好，黃仁勳此言，意味輝達仍力挺光通訊，台廠扮演關鍵夥伴，由台積電領頭，串連日月光投控、京元電，以及台積電轉投資采鈺等全力衝鋒，跟著輝達大賺光通訊財。

黃仁勳談光通訊
黃仁勳談光通訊

黃仁勳16日在GTC大會開幕主題演講中提到，當下資料中心傳輸採「銅線與光通訊並行」策略，一度導致全球光通訊族群重挫。他17日受訪時強調，並非放緩光技術，而是分階段導入。短距離傳輸以銅線為主，長距離與高頻寬傳輸將逐步導入光通訊與CPO（共同封裝光學），用以平衡成本、提升可靠度。

業界指出，AI資料中心面臨「I／O瓶頸」，傳統銅線的高速傳輸已逼近物理極限，光通訊從機櫃內傳輸延伸至晶片內部整合，成為下一代架構關鍵。未來AI運算如走向「token（符元）製造」，資料傳輸速度與傳輸量比晶片效能更重要，網路架構勢必由電訊號轉向光訊號。

黃仁勳說明，目前在技術上，輝達與台積電共同開發COUPE是關鍵，此技術將光學元件與電子電路直接整合於封裝中，光訊號在晶片附近直接傳輸，大幅降低能耗與訊號損失。相較傳統可插拔光模組，CPO將功耗降低逾三成，提升訊號完整性與系統穩定性。

供應鏈透露，COUPE技術已進入量產階段，將導入Rubin平台與後續架構，光電整合正式部署於AI資料中心商業應用。市場也認為，這是輝達從GPU供應商轉型為「AI工廠網路架構設計者」重大轉變。

在台灣供應鏈部分，目前包括台積電負責先進製程與封裝整合，日月光投控進行先進封裝與測試，京元電切入測試服務，采鈺則有望在光學元件（如微透鏡）領域扮演關鍵角色，形成從晶圓製造、封裝到光學耦合的完整生態系。

京元電 黃仁勳 基礎建設

延伸閱讀

大眾控搶攻光通訊商機 參展 OFC 2026

黃仁勳喊營收翻倍至1兆美元 台積電力守1,900元

輝達GTC盛會／秀新晶片Feynman架構後年問世 鴻海、廣達、緯創等吃補

相關新聞

黃仁勳大讚OpenClaw「龍蝦」是下一個ChatGPT

俗稱「龍蝦」的AI助理程式OpenClaw近來爆紅，輝達執行長黃仁勳17日認為，「龍蝦」絕對會是「下一個ChatGPT」，將讓人們與AI的互動邁進一大步，而且會帶動個人的專業能力大幅提升。

輝達挺光通訊！破除「光銅並進」疑慮 台鏈安啦

輝達執行長黃仁勳於今年GTC大會提出「光銅並進」，引發市場對光通訊發展時程疑慮。但他17日於輝達全球媒體分享會明確指出，正加速與台灣供應鏈合作，與台積電共同開發的COUPE（矽光子整合平台）製程順利推進，光通訊仍是AI基礎建設關鍵路徑。

鴻海傳入股三菱車用零件 可能取得50%股權 公司未評論

鴻海傳出有意入股三菱電機旗下車用零件事業子公司「Mitsubishi Electric Mobility」，而且可能取得50%股權。根據日媒報導，三菱電機決定接受鴻海投資車用事業零件子公司，鴻海則藉此發展電動車代工事業，強化價格競爭力、取得市場優勢。

三星5月罷工…恐加劇NAND晶片漲勢 DRAM台廠補

三星工會昨（18）日以壓倒性的票數，同意若勞資雙方無法針對與績效獎金相關的糾紛達成共識，將在5月展開為期18天大罷工，加劇生產中斷風險，在全球記憶體供應短缺之際，可能引發更強大的缺貨漲價效應。

台達電咬AI電力革命商機 市場新寵800V高壓直流系統Q3提前量產

輝達新世代AI伺服器對電力要求更高，引爆新一波電力大革命，800V高壓直流成為新寵，台達電拔得頭籌，旗下800V高壓直流系統將於今年第3季提前進入量產，較原規畫提早一季，同步推進的400V架構亦將於第3季導入，大咬AI電力大革命商機。

H200重啟生產、Groq伺機突圍 輝達兩顆晶片...猛攻大陸市場

輝達執行長黃仁勳17日於GTC全球媒體分享會表示，已重啟並加快生產H200銷陸。此外，輝達傳也正在準備能在大陸銷售Groq推論晶片，試圖在競爭日益激烈的AI推論市場中站穩腳跟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。