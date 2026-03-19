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台達電虛實整合 衝智慧製造

經濟日報／ 特派記者李孟珊／加州聖荷西17日電

台達電（2308）強攻AI電力大革命商機之餘，也靠AI強化工廠效能，讓智慧製造由自動化升級至「預測式生產」新階段。

台達電積極導入AI與數位孿生（Digital Twin）技術，結合NVIDIA Omniverse平台與IoT架構，將傳統工廠設計、建置到營運流程全面數位化，打造虛實整合的智慧製造新模式，並已在北美與亞洲據點逐步落地。

台達電指出，過去製造業多仰賴BIM（建築資訊模型）與自動化設備進行產線規劃，但仍偏向靜態設計與事後優化，當設備或製程調整時，往往需透過實體產線反覆測試，影響效率與成本。

隨AI與模擬技術成熟，台達電將傳統設計升級為動態數位孿生平台，透過即時模擬與預測分析，在產線建置前即完成驗證與最佳化。

在實務應用上，台達電已導入虛擬產線機制，從產品設計、組裝流程到產能規劃，皆可於虛擬環境中進行測試與調整，待參數確認後再導入實體產線，實現「一次到位」的生產模式。業者指出，此舉可大幅降低試錯成本，並避免產線停機風險，對高階製造與AI伺服器相關供應鏈尤具關鍵意義。

台達電亦結合AI技術提升製造品質管理，以傳統產線來說，須仰賴長時間累積瑕疵樣本以訓練檢測系統，如今可透過AI生成缺陷樣本，加速模型訓練，提升檢測精準度，另一方面，實體產線的關鍵績效指標（KPI）亦可即時回饋至虛擬模型，形成閉環優化機制，使製造系統持續進化。

數位孿生技術亦帶動製造模式轉變。台達電表示，當虛擬模型驗證成熟後，可快速複製至全球各地據點。

台達電 模型 自動化設備

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