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台達電咬AI電力革命商機 市場新寵800V高壓直流系統Q3提前量產

經濟日報／ 特派記者李孟珊／加州聖荷西17日電
輝達新世代AI伺服器對電力要求更高，引爆新一波電力大革命。 聯合報系資料照
輝達新世代AI伺服器對電力要求更高，引爆新一波電力大革命。 聯合報系資料照

輝達新世代AI伺服器對電力要求更高，引爆新一波電力大革命，800V高壓直流成為新寵，台達電拔得頭籌，旗下800V高壓直流系統將於今年第3季提前進入量產，較原規畫提早一季，同步推進的400V架構亦將於第3季導入，大咬AI電力大革命商機。

另一方面，台達電（2308）自主開發的固態變壓器（SST）已送樣至全球四大雲端服務供應商（CSP），為未來資料中心電力重構奠定關鍵基礎，為後市動能再加分。

台達電大咬AI電力大革命商機
台達電大咬AI電力大革命商機

輝達年度盛會「GTC 2026」17日邁入第二天，台達電團隊在現場大秀新一代電源解決方案，並傳出上述好消息。

隨輝達AI晶片推進邁入「一年一代」的節奏，從2026年Vera Rubin、2027年Rubin Ultra，到2028年Feynman平台，伺服器功率密度持續飆升，帶動資料中心供電架構出現質變。過去以48V或50V為主的低壓供電系統，已難支撐動輒百kW以上的機櫃需求，產業正快速轉向400V乃至800V高壓直流設計，以降低電流損耗並提升整體效率，掀起電力大革命。

台達電電源及零組件事業範疇執行副總裁史文景指出，在新架構下，電源將由傳統內嵌於IT機櫃的模式，轉為外移至獨立電力機櫃，並透過AC轉換為800V直流電後，再分配至各IT機櫃進行降壓供應。

此舉不僅大幅提升功率密度，亦讓資料中心電力設計從「零組件優化」走向「系統架構重整」。業界形容，電源已由配角轉為AI基礎設施的核心。

另一方面，在關鍵技術上，SST被視為取代傳統大型變壓器的重要突破，台達電電源與系統事業群總經理陳盈源說，台達電採用電力電子模組化設計，透過串聯與並聯方式，靈活對應不同電壓與功率需求，不僅體積更小、效率更高，也更適合快速擴展的AI資料中心。

據瞭解，目前台達電SST不僅已送樣全球主要CSP，在中國工業應用市場亦已開始實際出貨，顯示其商用化進程加速。

陳盈源指出，台達電能在高壓直流架構完成多項突破，非常不容易，尤其資料中心需將電網約3萬伏特的中壓電轉換為800V，轉換倍率高達40倍，對電力電子技術與轉換效率要求極高，是極大的挑戰。

此外，800V與400V系統在安規、配線與連接器規格上均截然不同，須重新建立完整供應鏈體系特別是在備援電力方面，傳統48V電池備援系統（BBU）亦需升級至800V架構，相關認證時程長、技術門檻高，目前能提供完整解決方案的廠商仍屬少數。

隨AI伺服器功率持續攀升，散熱亦成為另一關鍵瓶頸，陳盈源強調，目前新一代機櫃功率已可達140kW，未來甚至上看300kW，傳統空冷技術難以因應，液冷將成為主流，並朝「liquid-to-liquid」液對液散熱發展，透過冷卻分配單元（CDU）與晶片內部微通道設計，可有效提升熱交換效率。電源系統本身亦將導入液冷，電與熱的整合設計成為關鍵。

台達電 電力 基礎設施

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